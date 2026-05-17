Reggina, Torrisi sul futuro suo e della società: “il tempo è il peggior nemico”

“Potevamo fare gol entrambe, ma complimenti alla Nissa. Non ci ha battuto ma aveva una migliore posizione di classifica. Ora noi ci riposiamo, stacchiamo la spina e vediamo cosa ci riserverà il domani. Il mio futuro è abbastanza lineare: ho un altro anno di contratto, attendo la chiamata della società per iniziare a programmare, spero il prima possibile. Se si vogliono fare determinate cose, ovviamente, il tempo è il peggior nemico. Resto in attesa di nuove direttive. Le voci sul futuro societario? Non posso rispondere su questo, io posso parlare per me”. Così il tecnico della Reggina Alfio Torrisi a Radio Febea al termine del pari a Caltanissetta in finale playoff.