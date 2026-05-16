Reggina, Torrisi si arrende: “voci su cessione mai smentite, incertezza sul futuro, contestazioni. Non siamo nel miglior momento”

E’ l’ultima conferenza stampa dell’anno, ma Torrisi sembra aver già messo le mani avanti. Al netto di una comunicazione aggressiva, in questi mesi, oggi il tecnico della Reggina – alla vigilia della finale playoff in casa della Nissa – è apparso abbastanza arrendevole, come se ogni discorso fosse già chiuso. Difatti lo è, considerando l’inutile playoff, ma anche qualora questo avesse mai un senso, l’allenatore lancia l’allarme rispetto alla situazione societaria. “Non siamo nel miglior momento e , per tanti motivi. Nessuno di noi voleva giocare questi play off e l’ambiente non è dei migliori. Poi non ci saranno i tifosi e sembra che a nessuno importi della partita”.

A differenza di qualcuno in dirigenza e proprietà, evidentemente, Torrisi ha capito l’andazzo: la tifoseria non ha più fiducia nella proprietà, non gli interessa della partita di domani, delle vicende ripescaggio, del caso Messina. Alla piazza importa solo che la società passi la mano. “Cerchiamo di isolare quello che succede fuori, ma le incertezze ci sono e sono tante“ ha detto Torrisi. “Si parla di cessione, la società non ha mai smentito. Probabilmente ci sono situazioni, ma io non ne ho mai parlato con la proprietà. Le vicende extra campo cerchiamo di isolarle, ma si parla di eventuali cessioni e la società non ha mai smentito. Probabilmente ci sono situazioni, anche se io non ne ho mai parlato con la proprietà”.

I convocati

Di seguito i convocati: