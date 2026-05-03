Reggina, Torrisi: “contestazione ultrà tasto dolente, offese a Ballarino fanno male”

“Abbiamo rivisto la Reggina dei migliori periodi. Oltre il grande approccio, che poche volte c’è stata, oggi c’è stata la conferma che quando la partita la sblocchiamo subito poi facciamo grandi prestazioni. Dispiace per i gol presi, ma la squadra ha fatto il suo dovere. Contestazione degli ultrà? E’ un tasto dolente. La tifoseria è stata encomiabile da quel famoso patto pre Enna. Quella unione è stata fondamentale per rimetterci in piedi. Loro contestano la proprietà, ma la proprietà è la Reggina, noi rispettiamo la proprietà e siamo una unica cosa. Non ci ha fatto mancare nulla, ci ha fatto stare bene. Possiamo soltanto accettare e subire la contestazione. Le offese a Ballarino fanno male, ma ovunque, ma non solo allo stadio”. Sono le parole del tecnico amaranto Alfio Torrisi a Radio Febea al termine di Reggina-Sambiase, terminata 4-2.

Ecco il video della contestazione a fine gara.