Reggina, stangata clamorosa per Ragusa: maxi squalifica dal Giudice Sportivo

Si chiude nel peggiore dei modi una stagione già fortemente negativa per Antonino Ragusa. L’attaccante esterno degli amaranto, tornato in riva allo Stretto la scorsa stagione, dopo l’apporto di un anno fa in questi mesi non è riuscito a ripetersi. “Ciliegina sulla torta”, si fa per dire, la pesantissima squalifica del Giudice Sportivo, che gli ha rifilato quattro giornate di stop in seguito all’espulsione dalla panchina comminatagli contro la Nissa, nella fase finale di gara. “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale”. Solo una giornata, invece, per Giuliodori.