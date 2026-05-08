Reggina, nuovo comunicato della Curva Sud contro la proprietà. Il programma della “marcia” di domenica

“La Curva Sud chiama a raccolta tutta la città. Domenica 10 maggio 2026, è arrivato il momento di far sentire la nostra voce. Reggio Calabria merita rispetto. La Reggina merita rispetto. Noi tifosi meritiamo rispetto. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a una grande manifestazione pacifica e compatta: ritrovo Piazza Duomo ore 15,30. Partenza del corteo ore 17 fino a Piazza De Nava e ritorno a Piazza Italia. Sit in Piazza Italia ore 18 aperto a tutte le istituzioni cittadine”. Nuovo comunicato degli ultrà amaranto in occasione della manifestazione di domenica pomeriggio in centro. Per tutta la durata della semifinale playoff contro l’Athletic Palermo si terrà una “marcia” sul Corso Garibaldi che si concluderà a Piazza Italia, con le richieste alle istituzioni e ai candidati Sindaco.

“Saremo presenti, uniti, per chiedere chiarezza, responsabilità e futuro. Non possiamo più accettare silenzi, incertezze e mancanze di risposte. Non possiamo più restare a guardare mentre il nome della Reggina viene calpestato. La situazione legata all’attuale proprietà della Reggina ha bloccato ogni prospettiva di crescita e serenità. E’ una condizione che dura da troppo tempo e che non può più essere tollerata”.

La Reggina ha bisogno di futuro, stabilità e progettualità. Le responsabilità politiche e amministrative sono sotto gli occhi di tutti. Da chi ha gestito e guidato la città negli ultimi anni ci aspettiamo risposte chiare e assunzione di responsabilità. Questa non è solo una battaglia sportiva. E’ una battaglia di dignità per una intera città. Chiediamo un confronto pubblico, trasparente e immediato con tutte le istituzioni coinvolte e con i candidati a sindaco delle prossime elezioni, affinché dicano alla città quali saranno le azioni che intenderanno mettere in atto per liberarci da Ballarino e company. La Curva Sud ci sarà, la città deve esserci. Uniti, senza paura” si chiude la nota.