Reggina, la nausea di un tifoso: “con Ballarino 4 anni da incubo in D e criticavamo Foti in Serie A”

Se sarà il quarto anno di Serie D lo sapremo domenica. Gli indizi ci sono tutti, la matematica è ritardataria, visto lo scarso livello di tutte le avversarie incapaci di chiudere i giochi fino all’ultimo turno. Il problema non sarà, eventualmente, restare in questa categoria per il 4° anno di fila (il problema è stato restarci già per 2 e 3 anni, dopo che, a questo punto, era stata promessa la Serie B da business plan), ma l’inadeguatezza di un presidente e di una classe dirigenziale che non è stata capace di raggiungere, nemmeno per un giorno, il primo posto in 3 anni di Serie D.

Giuseppe, un tifoso di Reggio Calabria, ha scritto alla redazione di StrettoWeb per dare sfogo alla sua frustrazione: “sono un tifoso della nostra amata Reggina, è da 3 anni che viviamo questo dramma e lo dobbiamo subire ancora per il 4° anno di fila. Questa società, con a capo il signor BALLARINO e compagnia bella, non è in grado di gestire una società di calcio. Ogni domenica mi stanno facendo nauseare, devono cedere la società adesso perchè non sono in grado di andare nel professionismo, devono posare le chiavi.

Gli anni d’oro del signor Foti li rimpiango: ci ha fatto rimare in A per 10 anni e tutti lo criticavano. Io andavo allo stadio ed ero un dei primi che faceva l’abbonamento ogni anno. Poi ci è stato il fallimento. E rimpiango anche la gestione Gallo: anche lì ero un dei primi che faceva l’abbonamento, sono stati 3 anni belli perchè dietro alle spalle c’era una società ben attrezzata, poi c’è stato l’ennesimo fallimento. Quando la società se l’è comprata Saladini, pensavo che potesse durare, invece no: è stato uno dei più scorretti. E’, purtroppo, dall’anno di Saladini e nei successivi anni di Ballarino, che io non faccio l’abbonamento allo stadio“.