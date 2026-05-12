Reggina e Messina, attesa per la sentenza del TFN dopo l’udienza di questa mattina

C’è attesa, in casa Reggina e Messina (ma non solo), dopo l’udienza al Tribunale Federale Nazionale di questa mattina. Il derby, che sul campo ha decretato una vittoria siciliana e un pari, ora si gioca fuori dal campo. La Reggina, infatti, ha deciso di affidarsi alla giustizia sportiva in merito ad alcuni fatti riguardanti il club peloritano, nello specifico per la presunta sottoscrizione di contratti di calciatori che sarebbero stati firmati dal vecchio Presidente Alaimo, all’epoca dei fatti inibito.

La richiesta della società amaranto è chiara: esclusione dal campionato per il Messina, che comunque sul campo è retrocesso. Così facendo, Ballarino recupererebbe punti a Nissa e Savoia (perché la Reggina ha ottenuto solo un punto in due gare) e scatterebbe primo in testa alla classifica. L’udienza si è svolta questa mattina, è durata circa un’ora e adesso c’è attesa per il dispositivo.