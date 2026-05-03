Reggina, Ballarino torna sulla cessione della società. E quasi quasi dovrebbero pure ringraziarlo

“Se mi stanco…”. Attenzione, se si stanca… Ma se si stanca cosa? Ballarino ha confermato che è disposto a cedere la Reggina, ma il problema vero è se si stanca. Come a voler dire: “se mi stanco e vi abbandono…”. Non ci sembra che un’esistenza in Serie D con queste umiliazioni e queste figuracce possa essere considerata gratificante. Eppure il patron continua a ergersi a grande paladino, a salvatore della patria. Andrebbe anche ringraziato. Beh, lo hanno fatto e continuano a farlo, ma la realtà è ben nota: la Reggina sarebbe esistita anche senza di lui, perché sempre così è stato.

“Guardate quello che succede intorno? Forse l’isola felice è Reggio Calabria“ ha affermato. Addirittura! Addirittura oggi l’isola felice è Reggio Calabria. E allora Catanzaro, Palermo, Catania che cosa sono? Pianeti a parte? “Io sono pronto ad andarmene, sono una persona corretta, le mie quote valgono zero” ha aggiunto. “Non posso parlare di trattative perché esistono patti di riservatezze e quindi dico che trattative non ce ne sono”.