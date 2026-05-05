Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival: successo per i due eventi tra Reggio e Cosenza

Un fine settimana all’insegna della musica e della cultura ha animato Reggio Calabria grazie al Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival, organizzato da Traiectoriae con il sostegno del Ministero della Cultura (Mic) e diretto da Domenico Gatto e Renato Bonajuto. Il festival ha proposto eventi di grande qualità, che hanno unito diversi linguaggi artistici, dal jazz al tango, e dalle melodie cinematografiche alle storie d’amore iconiche di Hollywood.

Il festival è iniziato con il concerto “Summit – Tra tango e jazz”, che ha entusiasmato il pubblico del Cartoline After Club di Reggio Calabria. I musicisti Massimiliano Pitocco (al bandoneon), Giovanni De Luca (al sassofono baritono) e Francesco Silvestri (al pianoforte) hanno proposto un affascinante viaggio tra generi musicali, ispirato dallo storico album “Summit” che unì Astor Piazzolla e Gerry Mulligan. Il concerto si è svolto proprio il giorno dell’International Jazz Day, mescolando le sonorità del tango innovativo con quelle del jazz.

“Divertente e ricco di sfumature, il tango che suoniamo è diverso da quello tradizionale ed è pensato per guardare al futuro,” ha spiegato Pitocco all’inizio della serata. La seconda parte del concerto ha visto la musica di Piazzolla protagonista, con brani celebri come “Oblivion” e “Libertango”, che hanno fatto vivere emozioni forti al pubblico.

My way – Ava e Frank: un viaggio teatrale nella vita di Ava Gardner

Il 2 e 3 maggio, il festival ha proposto una prima assoluta: “My way – Ava e Frank”, un lavoro teatrale che ha raccontato la vita di Ava Gardner, una delle icone dell’epoca d’oro del cinema statunitense. Lo spettacolo, ideato da Domenico Gatto, ha visto in scena l’attrice e cantante Roberta Lidia De Stefano, che ha interpretato la Gardner con grande profondità e versatilità, raccontando la sua vita privata e lavorativa attraverso una lunga intervista realizzata dal giornalista Peter Evans.

Il racconto ha esplorato anche la storia d’amore tra Ava Gardner e Frank Sinatra, le cui canzoni hanno accompagnato lo spettacolo, grazie all’intensa performance musicale del cantante Christian Bruno, con Piero Massa alla viola ed Eunice Petito al pianoforte. Un intreccio di musica e parole che ha affascinato il pubblico.

Prossimi appuntamenti a Tropea: concerti di grande prestigio

Il festival si sposterà ora a Tropea, con due importanti appuntamenti. Il primo si terrà venerdì 8 maggio all’Auditorium Santa Chiara, alle ore 21, con il duo pianistico formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano, che si esibiranno nel concerto “Le venti dita d’oro”, un omaggio alla stampa russa che ha definito il duo come “le venti dita d’oro d’Italia”. Il programma prevede brani di Mozart, Schubert e Brahms.

Il 10 maggio, sempre all’Auditorium Santa Chiara, Marco Sollini sarà protagonista di un altro concerto dal titolo “Il canto della sirena”, insieme al soprano Valentina Varriale, alle ore 21. Anche questo concerto è realizzato in collaborazione con “Armonie della sera – International Concert Series”.