Rapporto economico Camera di commercio, Battaglia: “Reggio cresce e ritrova credibilità per attrarre investimenti e sviluppo”

“Il rapporto ci restituisce la fotografia di una città che, pur facendo i conti con l’allarme demografico e con uno scenario internazionale complesso, continua a crescere in diversi settori strategici. L’economia reggina dimostra segnali vitalità. I dati relativi al commercio estero nei primi nove mesi del 2025 confermano il buon andamento dell’export, mentre il comparto manifatturiero registra una crescita sia in termini occupazionali sia di valore aggiunto prodotto. Crescono inoltre il tasso di attività e quello di occupazione, che guadagna 2,7 punti percentuali. Positivi anche i dati sul turismo, con un aumento degli arrivi e delle presenze, soprattutto straniere, che confermano l’efficacia del percorso di destagionalizzazione legato all’offerta storico-culturale della città“.

Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha commentato i dati del rapporto “Il territorio metropolitano in cifre”, coi principali indicatori socio-economici 2024-2025 elaborati dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, presieduta da Antonino Tramontana, nell’ambito dell’attività dell’“Osservatorio economico della Città metropolitana di Reggio Calabria”.

“I dati – ha aggiunto Battaglia – evidenziano una crescita che, sotto diversi aspetti, supera anche l’andamento del Pil nazionale. Il lavoro portato avanti in questi anni dall’Amministrazione di centrosinistra sta producendo risultati importanti: la città ha ritrovato credibilità e affidabilità e questo consente oggi di guardare al futuro con maggiore fiducia. Reggio Calabria viene percepita sempre più come un territorio attrattivo per gli investimenti, per la creazione d’impresa e per nuove, ulteriori, opportunità di sviluppo.

È un cambio di paradigma significativo, che restituisce l’immagine di una città finalmente pronta a raccogliere sfide importanti su più fronti. In questo quadro assume particolare valore anche il percorso avviato dalla Camera di commercio per la qualificazione e la promozione della filiera meccanica della Città metropolitana di Reggio Calabria, progetto che dal 2023 viene sviluppato in collaborazione con Hitachi Rail. Le imprese iniziano a cogliere nuove opportunità e nuovi segmenti di mercato. La nuova visione – ha concluso Battaglia – è quella di un territorio che supera gli individualismi e punta sempre di più sulla capacità di fare rete, costruire filiere produttive e mettere in connessione competenze, imprese e professionalità“.