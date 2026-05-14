Rapporto economico Camera di Commercio, Barreca: “Reggio sta tornando a essere attrattiva”

“Il rapporto economico della Camera di Commercio conferma che Reggio Calabria oggi ha basi più solide rispetto al passato e può finalmente guardare a una nuova fase di sviluppo. Dopo anni difficili, segnati da emergenze finanziarie e blocchi amministrativi, la città sta tornando ad essere attrattiva e capace di costruire opportunità“. È quanto afferma Franco Barreca, consigliere comunale uscente e candidato del Partito Democratico alle elezioni comunali di Reggio Calabria, commentando i dati presentati dalla Camera di Commercio.

“I numeri – prosegue Barreca – ci dicono che esistono settori in crescita e grandi potenzialità da valorizzare: turismo, cultura, innovazione, economia del mare, logistica e servizi. Ed è esattamente la direzione indicata da Mimmo Battaglia: consolidare quanto costruito in questi anni e aprire una stagione nuova fatta di investimenti, lavoro e qualità urbana“.

Secondo Barreca “Reggio oggi non parte più da una condizione di isolamento o marginalità. Gli investimenti avviati, il rilancio dell’immagine della città, i cantieri aperti, il lavoro sulle infrastrutture e sulla mobilità stanno creando condizioni nuove che fino a qualche anno fa sembravano impensabili“.

“La vera sfida adesso – aggiunge – è trattenere giovani, competenze ed energie. E per farlo bisogna continuare a investire in formazione, innovazione, digitalizzazione, sostegno alle imprese e collegamenti moderni. Il programma di Mimmo Battaglia mette al centro proprio questo: una città che crea opportunità e che smette di essere un luogo da cui partire“.

Per Barreca “il rapporto della Camera di Commercio conferma anche quanto sia decisivo proseguire con una guida credibile e competente della città. Reggio ha bisogno di continuità amministrativa, di una visione chiara e della capacità di trasformare le risorse del PNRR e dei fondi europei in crescita reale e occupazione“.

“Oggi – conclude – Reggio Calabria ha finalmente la possibilità di diventare davvero una città del Mediterraneo moderna, attrattiva e dinamica. Per questo serve andare avanti, non tornare indietro“.