Rapporto economico Camera di Commercio, Barreca: “Reggio sta tornando a essere attrattiva”

L'analisi di Franco Barreca in merito al rapporto economico della Camera di Commercio sulla crescita di Reggio Calabria

Franco Barreca PD

Il rapporto economico della Camera di Commercio conferma che Reggio Calabria oggi ha basi più solide rispetto al passato e può finalmente guardare a una nuova fase di sviluppo. Dopo anni difficili, segnati da emergenze finanziarie e blocchi amministrativi, la città sta tornando ad essere attrattiva e capace di costruire opportunità“. È quanto afferma Franco Barreca, consigliere comunale uscente e candidato del Partito Democratico alle elezioni comunali di Reggio Calabria, commentando i dati presentati dalla Camera di Commercio.

I numeri – prosegue Barreca – ci dicono che esistono settori in crescita e grandi potenzialità da valorizzare: turismo, cultura, innovazione, economia del mare, logistica e servizi. Ed è esattamente la direzione indicata da Mimmo Battaglia: consolidare quanto costruito in questi anni e aprire una stagione nuova fatta di investimenti, lavoro e qualità urbana“.

Secondo Barreca “Reggio oggi non parte più da una condizione di isolamento o marginalità. Gli investimenti avviati, il rilancio dell’immagine della città, i cantieri aperti, il lavoro sulle infrastrutture e sulla mobilità stanno creando condizioni nuove che fino a qualche anno fa sembravano impensabili“.

La vera sfida adesso – aggiunge – è trattenere giovani, competenze ed energie. E per farlo bisogna continuare a investire in formazione, innovazione, digitalizzazione, sostegno alle imprese e collegamenti moderni. Il programma di Mimmo Battaglia mette al centro proprio questo: una città che crea opportunità e che smette di essere un luogo da cui partire“.

Per Barreca “il rapporto della Camera di Commercio conferma anche quanto sia decisivo proseguire con una guida credibile e competente della città. Reggio ha bisogno di continuità amministrativa, di una visione chiara e della capacità di trasformare le risorse del PNRR e dei fondi europei in crescita reale e occupazione“.

Oggi – conclude – Reggio Calabria ha finalmente la possibilità di diventare davvero una città del Mediterraneo moderna, attrattiva e dinamica. Per questo serve andare avanti, non tornare indietro“.

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