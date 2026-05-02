Raduno delle Fiat 500 a Paravati: una giornata di passione per le auto d’epoca al Santuario di Natuzza | VIDEO

Lo scorso fine settimana, Paravati, un piccolo comune situato in provincia di Vibo Valentia, ha ospitato un evento che ha attirato numerosi appassionati di automobili d’epoca: il raduno delle Fiat 500, organizzato dalla sezione di Reggio Calabria del Club Italia, coordinato da Enzo Polimeni. Un evento che ha unito la passione per il motorismo storico alla bellezza di un luogo sacro, il Santuario della Madonna dedicato a Natuzza Evolo, una delle figure mistico-religiose più amate della Calabria.

La partecipazione degli appassionati e il clima di comunità

Il raduno ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di auto storiche, che hanno percorso le strade della Calabria per arrivare a Paravati, portando con sé la loro passione per queste vetture intramontabili. La manifestazione ha avuto anche una dimensione conviviale, con momenti di socializzazione e scambio tra i partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di condividere storie e aneddoti legati alla propria esperienza con le auto d’epoca.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: