Qualità della vita degli anziani, Reggio Calabria tra le ultime in Calabria

Capoluoghi calabresi in fondo alla classifica sulla Qualità della vita degli anziani stilata dal Sole 24 Ore. Su 107 province Vibo Valentia si posiziona all’ultimo posto, Cosenza al 105°, Reggio Calabria al 104° e Crotone al 103°. Negli ultimi cinque posti, a fare compagnia alle città calabresi, si trova Frosinone al 106° posto. Fa meglio di tutti Catanzaro che si colloca in 64esima posizione. Nella nuova edizione dell’indagine sulla Qualità della vita per fasce d’età del Sole 24 Ore, riguardo gli over 65, vengono presi in considerazione 20 indicatori: speranza di vita a 65 anni; assistenza domiciliare; servizi per la persona; infermieri non pediatrici; partecipazione civile; persone sole; trasporto anziani e disabili; servizi del commercio; geriatri; orti urbani; importo medio pensioni di vecchiaia annue; utenti dei servizi sociali comunali; consumo farmaci; posti letto per specialità ad elevata assistenza; biblioteche; medici specialisti; servizi sanitari e assistenziali; consumo di farmaci per depressione; posti letto nelle Rsa; esposti per inquinamento acustico.