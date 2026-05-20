Prosegue il percorso di strutturazione regionale di ASC Calabria | NOMI

ASC Calabria prosegue il proprio percorso di crescita e strutturazione sul territorio regionale attraverso nuove nomine strategiche nei settori sportivi e organizzativi, con l’obiettivo di consolidare la presenza dell’ente e promuovere lo sviluppo di un’ampia gamma di discipline in tutta la Calabria. Tra le nuove figure designate, si evidenzia la nomina di Coordinatore Regionale ASC Calabria – Settore Pesistica e Personal Trainer di Francesco Mazzotta, incarico che rappresenta un significativo passo avanti nella promozione della cultura sportiva legata alla preparazione atletica, al fitness e alla formazione tecnica degli operatori del settore. Contestualmente, ASC Calabria amplia la propria rete organizzativa affidando nuovi incarichi a figure di riferimento nei rispettivi ambiti sportivi:

– Peppe Pavone assumerà la guida del settore Atletica e Sicurezza Eventi ASC Calabria, con il compito di coordinare le attività sportive, le manifestazioni e i protocolli organizzativi dedicati alla sicurezza durante gli eventi.

⁃ Toni Vigoroso sarà responsabile del settore Mountain Bike, disciplina in forte crescita sul territorio calabrese grazie all’interesse crescente verso gli sport outdoor e i percorsi naturalistici.

⁃ Benedetta Lombardi sarà la nuova responsabile del settore Ginnastica Ritmica, lavorando allo sviluppo di eventi, corsi e attività dedicate alle giovani atlete.

⁃ Claudia Mansueto guiderà il settore Ginnastica Artistica, con l’obiettivo di valorizzare il movimento regionale e creare nuove opportunità sportive e formative.

Le nuove nomine confermano la volontà di ASC Calabria di investire nella crescita delle discipline sportive e nella costruzione di una rete sempre più qualificata di dirigenti, tecnici e coordinatori capaci di promuovere lo sport, l’inclusione e la partecipazione sociale. L’ente prosegue così il proprio impegno nella valorizzazione del territorio calabrese attraverso progetti, eventi e iniziative che pongono al centro lo sport come strumento di aggregazione, formazione e sviluppo per le nuove generazioni.