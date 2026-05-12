Proposta di Legge n°65 discussa in Consiglio Regionale: in gioco il futuro degli Idonei Funzionari Statistici calabresi

La proposta di legge regionale sarà discussa in Prima Commissione il 19 maggio 2026

Consiglio Regionale Calabria 24 febbraio 2026
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La proposta di legge regionale numero 65, a firma dei consiglieri Bevilacqua e Mattiani, sarà discussa il 19 maggio 2026 in sede di Prima Commissione della Regione Calabria, la commissione che si occupa di affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme, polizia locale, demanio e patrimonio. La discussione avverrà sotto la presidenza di Orlandino Greco, Presidente della Commissione.

La proposta di legge riguarda una tematica di grande rilevanza per molti lavoratori pubblici in Calabria, in particolare per i funzionari statistici idonei, che attendono con ansia sviluppi importanti in merito al loro futuro professionale. L’incontro, infatti, è seguito con attenzione da migliaia di idonei, che restano con il fiato sospeso, aspettando una risposta concreta dalla politica regionale.

Durante la discussione, saranno presenti anche i dirigenti generali di due dipartimenti fondamentali: il Dipartimento Segretariato Generale della Regione Calabria e il Dipartimento per la valorizzazione del capitale umano e l’innovazione nel lavoro pubblico. Le decisioni prese in questa sede potrebbero avere un impatto diretto sulla carriera di molti funzionari pubblici, portando novità significative per la gestione e l’innovazione nel lavoro pubblico. Per rimanere aggiornati sugli sviluppi della discussione, è possibile seguire i lavori della commissione al link ufficiale: Prima Commissione – Regione Calabria.

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