Proposta di Legge n°65 discussa in Consiglio Regionale: in gioco il futuro degli Idonei Funzionari Statistici calabresi

La proposta di legge regionale numero 65, a firma dei consiglieri Bevilacqua e Mattiani, sarà discussa il 19 maggio 2026 in sede di Prima Commissione della Regione Calabria, la commissione che si occupa di affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme, polizia locale, demanio e patrimonio. La discussione avverrà sotto la presidenza di Orlandino Greco, Presidente della Commissione.

La proposta di legge riguarda una tematica di grande rilevanza per molti lavoratori pubblici in Calabria, in particolare per i funzionari statistici idonei, che attendono con ansia sviluppi importanti in merito al loro futuro professionale. L’incontro, infatti, è seguito con attenzione da migliaia di idonei, che restano con il fiato sospeso, aspettando una risposta concreta dalla politica regionale.

Durante la discussione, saranno presenti anche i dirigenti generali di due dipartimenti fondamentali: il Dipartimento Segretariato Generale della Regione Calabria e il Dipartimento per la valorizzazione del capitale umano e l’innovazione nel lavoro pubblico. Le decisioni prese in questa sede potrebbero avere un impatto diretto sulla carriera di molti funzionari pubblici, portando novità significative per la gestione e l’innovazione nel lavoro pubblico. Per rimanere aggiornati sugli sviluppi della discussione, è possibile seguire i lavori della commissione al link ufficiale: Prima Commissione – Regione Calabria.