Programmazione fieristica agroalimentare: Regione Calabria e Città Metropolitana firmano accordo di collaborazione

Martedì 5 maggio alle ore 11 nella sala turchese della Cittadella regionale la firma dell’Accordo di collaborazione sulla programmazione fieristica agroalimentare tra il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria. All’evento parteciperanno l’assessore regionale all’agricoltura, Aree interne e politiche di connessione territoriale, Gianluca Gallo, ed il consigliere della Città metropolitana di Reggio Calabria con delega alle attività produttive ed agricoltura, Domenico Mantegna.

Saranno inoltre presenti per la Regione Calabria: il direttore generale del dipartimento Agricoltura aree intere e Politiche di connessione territoriale, Giuseppe Iiritano, e la dirigente del settore 7 Promozione delle produzione del territorio, Saveria Cristiano, per la Città Metropolitana: la dirigente del settore 6 Sviluppo economico-cultura, Alessandra Sarlo.