Primo Maggio, Mimmo Battaglia: “no all’assistenzialismo facile, sì a opportunità vere”

Un messaggio dedicato al valore del lavoro, alla responsabilità collettiva e alla costruzione di nuove opportunità. In occasione del Primo Maggio, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Battaglia, ha diffuso una nota stampa rivolta a lavoratrici, lavoratori, giovani e a chi è ancora in cerca di occupazione. “Oggi è la festa di chi ogni mattina si alza e contribuisce con le mani, con la mente, con la passione a rendere migliore la nostra Reggio. In questi anni abbiamo scelto una strada chiara: non l’assistenzialismo facile, ma la costruzione di opportunità vere”.

Il riferimento è anche al lavoro svolto sulle società partecipate e agli investimenti sulle competenze, in particolare quelle dei giovani. “Abbiamo risanato le nostre società partecipate, riportandole a una solidità che sembrava perduta – ha aggiunto – abbiamo creato nuovi posti di lavoro, investendo su persone che credono nel futuro di questa città. Abbiamo puntato su giovani con competenze aggiornate, capaci di portare avanti la progettazione all’interno dell’ente perché le idee e il talento migliori sono quelli che nascono e restano qui, tra noi. Crediamo nel lavoro come atto di responsabilità collettiva, nella giovane imprenditorialità come grande e prezioso motore del cambiamento. A ogni lavoratore e ogni lavoratrice, a chi cerca ancora un’occupazione e non si arrende, a ogni giovane che scommette su sé stesso: questo giorno è dedicato a voi. Buon Primo Maggio!”.