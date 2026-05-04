Previsioni Meteo Calabria e Sicilia, arriva il grande caldo: l’assedio dello Scirocco apre le porte all’estate africana

L’attuale scenario meteorologico sull’estremo Sud Italia sta vivendo una svolta radicale che mette fine a una fase insolitamente rigida per il periodo. Nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio, la Calabria e la Sicilia si trovano nel cuore di una zona di transizione: l’ondata di freddo che nei giorni scorsi ha sferzato il Centro-Sud, portando temperature ben al di sotto delle medie stagionali e piogge abbondanti, è ormai un ricordo. Al suo posto è tornato prepotentemente lo scirocco, il vento caldo proveniente dai quadranti sud-orientali che sta già facendo lievitare i termometri. Mentre al Nord e sulle regioni tirreniche centrali il maltempo inizia a farsi minaccioso, per le nostre latitudini si apre una parentesi climatica dal sapore quasi estivo, destinata a durare almeno 10-15 giorni.

Il ritorno dello Scirocco e la fine del freddo anomalo

La configurazione barica che si sta consolidando vede il posizionamento di un profondo minimo depressionario tra la Spagna e le Baleari. Questa struttura ciclonica funge da vero e proprio innesco per la risalita di masse d’aria caldo-umida di estrazione nord-africana verso il Mediterraneo centrale. Per la Calabria e la Sicilia, questo significa un addio definitivo alle giacche pesanti e il ritorno a condizioni di stabilità termica verso l’alto. Se al Nord questa configurazione innescherà precipitazioni monsoniche a causa dello scontro tra l’aria umida e le barriere montuose, al Sud l’effetto sarà quello di una protezione anticiclonica “sporca”, caratterizzata da cieli velati e un progressivo accumulo di calore che ci accompagnerà per tutta la prima decade di maggio.

Nubi africane e sabbia del Sahara: i cieli si tingono di giallo

Uno degli elementi distintivi di questa lunga fase dominata dallo scirocco sarà la massiccia presenza di sabbia del Sahara in sospensione nell’atmosfera. Già dalle prossime ore, i cieli sopra lo Stretto di Messina, le coste ioniche e le pianure siciliane assumeranno quell’aspetto lattiginoso e opaco tipico delle grandi risalite sahariane. Le deboli piogge che potrebbero verificarsi nelle aree interne saranno cariche di pulviscolo desertico, macchiando superfici e automobili, ma senza apportare alcun sollievo idrico significativo. Questa cappa calda non solo limiterà la visibilità, ma agirà come una sorta di coperta termica, mantenendo le temperature minime molto elevate e aumentando la sensazione di afa, nonostante si sia ancora nel cuore della primavera.

Verso il 12 maggio: picchi oltre i +30°C e la prima ondata di calore

Le proiezioni dei modelli matematici per i prossimi giorni sono inequivocabili: ci stiamo dirigendo verso la prima ondata di caldo della stagione 2026. Sebbene questa giunga con un discreto ritardo rispetto alla serie storica degli ultimi anni — complice una primavera calabrese e siciliana fin qui molto fresca e umida — l’intensità del richiamo africano sarà notevole. Intorno al 12 maggio, il flusso di calore raggiungerà il suo apice, con i termometri che potrebbero agevolmente superare la soglia dei +30°C nelle zone interne della Sicilia, nel Cosentino, nel Crotonese e nella Piana di Gioia Tauro. Sarà un assaggio d’estate anticipato che segnerà il definitivo cambio di stagione, archiviando una volta per tutte l’instabilità che ha caratterizzato i mesi di marzo e aprile.

Il paradosso italiano tra alluvioni al Nord e siccità immaginaria al Sud

Mentre la Calabria e la Sicilia si preparano a sudare, il resto d’Italia vivrà ore di estrema apprensione. La medesima configurazione che regala il sole al Sud sta scaricando quantità d’acqua impressionanti sulle Alpi, in Liguria, Toscana e Lazio. La preoccupazione per i prossimi giorni è altissima: il rischio di frane, smottamenti, allagamenti ed esondazioni di fiumi e laghi al Nord è concreto a causa di piogge persistenti che assumeranno carattere torrenziale. In questo contesto, appare quasi grottesco il ricordo delle grida d’allarme lanciate dai soliti profeti del catastrofismo climatico che, solo qualche settimana fa, parlavano di una siccità senza ritorno per un semplice periodo di pausa delle precipitazioni. La realtà meteorologica, come spesso accade, ha smentito i catastrofisti della domenica: l’acqua sta arrivando in quantità tale da causare inondazioni, a riprova che il problema del nostro territorio non è la mancanza di pioggia, ma la gestione di una variabilità naturale che passa ciclicamente dagli eccessi termici del Sud ai nubifragi del Nord.

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