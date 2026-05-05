Prevenzione e fede a Cannavò: screening oncologici gratuiti per la Festa della Mamma | INFO

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026, il Centro Screening Oncologici dell’ASP di Reggio Calabria organizza un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria gratuita a Cannavò. A partire dalle ore 9:00, i cittadini avranno l’opportunità di sottoporsi a screening oncologici gratuiti, grazie alla collaborazione tra il Centro Ricreativo San Nicola di Bari e la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo, Riparo e Cannavò, guidata da Don Giovanni Gattuso. L’iniziativa si terrà presso il CRIC (Centro Ricreativo) San Nicola di Bari, un contesto accogliente che promuove la partecipazione e la cura integrale della persona, con un’attenzione particolare alla salute e alla dimensione spirituale.

Nel corso della mattinata, alle 10:30, presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Cannavò, si celebrerà la Santa Messa presieduta dal parroco Don Giovanni Gattuso, con la benedizione di tutte le mamme, un momento significativo che sottolinea il valore della vita e della cura verso sé stessi e gli altri. Durante tutta la mattinata, sarà possibile usufruire dei seguenti screening oncologici gratuiti:

Screening del tumore della mammella : mammografia gratuita su camper mobile attrezzato, rivolta alle donne tra i 50 e i 69 anni;

: mammografia gratuita su camper mobile attrezzato, rivolta alle donne tra i 50 e i 69 anni; Screening del tumore del colon-retto : distribuzione dei kit per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, da utilizzare comodamente a domicilio;

: distribuzione dei kit per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, da utilizzare comodamente a domicilio; Screening della cervice uterina: consegna dei kit dedicati alle donne tra i 30 e i 64 anni, anch’essi utilizzabili a casa e successivamente riconsegnabili.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al percorso di presa in carico per coloro che dovessero risultare positivi agli screening. In questi casi, i cittadini saranno accompagnati lungo tutto l’iter diagnostico, con accesso garantito agli esami di secondo livello presso le strutture dell’ASP. L’iniziativa non sarebbe stata possibile senza il contributo fondamentale della comunità ecclesiale e dell’Ufficio Pastorale della Salute, guidato da Don Stefano Iacopino, che insieme alla comunità parrocchiale ha reso concreto questo evento di prevenzione, testimoniando l’impegno di una Chiesa vicina ai bisogni della popolazione.

Un sentito ringraziamento è rivolto al Direttore Generale dell’ASP, Lucia Di Furia, e alla Coordinatrice degli Screening Oncologici, Elena Nasso, per il costante impegno nell’ampliare l’accessibilità dei servizi sanitari. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la parrocchia al numero 389 3157118 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30.