Presentato il “Reggio Pickleball Fest”: 2 giorni di sport e spettacolo all’Arena dello Stretto | INFO

Reggio Calabria si prepara ad accogliere il ‘Reggio Pickleball Fest’, in programma dal 15 al 16 maggio 2026, due giorni di sport, spettacolo e grandi campioni all’Arena dello Stretto sul Lungomare cittadino. L’evento, già a partire da venerdì mattina dalle 9:00, coinvolgerà attivamente gli alunni degli istituti scolastici del territorio e gli allievi delle scuole tennis, padel e pickleball dei numerosi circoli affiliati alla Fitp – Federazione italiana tennis e padel, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport tra i più giovani e far conoscere una disciplina in forte crescita a livello mondiale come il pickleball. Sabato ci sarà spazio per le esibizioni di grandi stelle dello sport italiano.

L’evento è stato presentato a Palazzo Alvaro alla presenza del sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, Giuseppe Lappano consigliere nazionale Fitp e delegato al Pickleball, Mara Santangelo già stella internazionale del tennis italiano, Tino Scopelliti presidente del Coni Calabria, Walter Melacrino di Sport&Salute Calabria e Marcello Fonga, delegato provinciale Fitp e organizzatore dell’evento.

“Grazie al sindaco Carmelo Versace ed al contributo della Città metropolitana – ha detto Marcello Fonga, delegato provinciale Fitp e organizzatore dell’evento – la città di Reggio Calabria si prepara a vivere una straordinaria festa dello sport. Due giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione e del divertimento, che vedranno la partecipazione di grandi campioni e volti noti del panorama sportivo e televisivo italiano, tra cui: Carlton Myers, Nicola Legrottaglie, Nicola Ventola, Francesca Piccinini, Mara Santangelo“.

“Il Reggio Pickleball Fest – ha detto il sindaco Versace – rappresenta un’importante occasione per valorizzare il territorio attraverso lo sport, creando aggregazione, entusiasmo e partecipazione tra giovani, famiglie e appassionati. Un evento unico che unirà spettacolo, valori sportivi e solidarietà nella meravigliosa cornice dello Stretto. Mi auguro che possa entrare anche tra le discipline sportive nelle scuole“.

“Reggio Calabria è una città fantastica – ha detto Mara Santangelo – ci ho giocato molti tornei organizzati al Circolo Tennis Rocco Polimeni. Tornarci è sempre un grande piacere, sia per i tanti ricordi e poi per la bellezza di un luogo che è nel mio cuore anche per il calore della sua gente“.

Il consigliere nazionale Fitp delegato al Pickleball, Giuseppe Lappano ha detto: “si sta creando un bel movimento con un radicamento importante in Calabria, ricordo con piacere i primi campionati interregionali con la Basilicata che hanno riscosso notevole successo, con circa 90 giocatori, un numero da tornei di tennis. Stiamo lavorando molto, cercando di svilupparlo con iniziative promozionali come questo di Reggio Calabria, con l’obiettivo di allargare la base di potenziali fruitori di questa speciale disciplina. Siamo convinti che tra qualche anno potrà diventare, come successo per il Padel, una pratica sempre più diffusa“.

Il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti ha affermato: “siamo molto contenti quando si organizzano eventi come questo in Calabria. Ho sempre ritenuto che fare squadra tra istituzioni, non solo sportive, sia la condizione necessaria per far crescere tutte le discipline, legate soprattutto ai più giovani, sono solo agli agonisti. Fare squadra significa lavorare in simbiosi con i Comuni, le Province e in questo caso con la Città metropolitana, con Enti che comprendono l’importanza dei valori dello sport“.

Per Walter Melacrino di Sport&Salute Calabria “lo sport, in generale, genera inclusione e partecipazione, in eventi come questo, fallo all’aperto, parla la comunità che partecipa a questa festa, legata al Pickleball. Lo splendido scenario del lungomare reggino e dell’Arena, faranno da cornice ad una partecipazione attiva della scuola, per una disciplina che incuriosisce sempre di più e per noi rappresenta un elemento di assoluto rilievo“.

Sono previste una visita guidata al Palazzo della Cultura in occasione della Mostra Paolo Rossi e una visita con tour della città di Reggio Calabria in bus panoramico Atam con sosta al Museo archeologico. Grande attesa per il pomeriggio di sabato 16 maggio, quando andrà in scena la spettacolare partita-esibizione con protagonisti alcune delle più amate icone dello sport italiano: Mara Santangelo ex numero 5 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2007 e della Fed Cup con la Nazionale italiana; Nicola Legrottaglie ex difensore di Juventus e Nazionale italiana, protagonista in Serie A e vincitore di importanti trofei nazionali; Nicola Ventola ex attaccante di Inter e Bari, talento amatissimo dai tifosi italiani e oggi volto televisivo di successo; Carlton Myers leggenda del basket azzurro, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Sydney 2000 ed ex capitano della Nazionale; Francesca Piccinini campionessa del mondo con l’Italia nel 2002 e una delle pallavoliste più vincenti della storia italiana. A condurre la cerimonia finale sarà la brillante ed energica Monica Marangoni giornalista e conduttrice RAI, volto noto della televisione italiana e grande appassionata di sport.