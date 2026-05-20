Presentato il Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito”: un cammino di inclusione verso la pace | FOTO e INTERVISTE

Presentato nella mattinata odierna, presso la sede del Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito”. A moderare l’incontro la giornalista Emilia Condarelli. Il premio, che si è distinto negli anni per l’apporto al contrasto alla dispersione scolastica ed al disagio giovanile, vede coinvolti gli studenti delle scuole di tutta Europa. Un’iniziativa culturale di rilievo che si svolge a Reggio Calabria con l’obiettivo di promuovere l’integrazione europea e la pace universale.
Attraverso un incontro di quattro giorni, il progetto punta a formare le nuove generazioni ai valori dell’inclusione totale, offrendo loro modelli positivi attraverso il riconoscimento di personalità eccellenti in vari campi scientifici e umanistici. Nonostante le attuali crisi geopolitiche, l’evento persiste con determinazione nel creare un percorso formativo profondo che unisce i popoli sotto un’unica identità umana. Questa esperienza trasformativa mira a illuminare le coscienze dei giovani, spingendoli a diventare cittadini attivi e consapevoli in una società che necessita di esempi virtuosi.