Presentata la stagione 2026 della Serie A di Beach Soccer: le finali previste a Scoglitti

Nella prestigiosa sede di Esperienza Europa “David Sassoli” a Roma è stata presentata ufficialmente ieri la stagione 2026 della Serie A Q8 di Beach Soccer FIGC–Lega Nazionale Dilettanti, il campionato ufficiale più longevo e competitivo al mondo, giunto alla sua 23ª edizione. Un momento di grande valore istituzionale e organizzativo anche per la Sicilia, rappresentata dal promoter delle Finali Scudetto, Fabio Nicosia e dall’assessore allo sport del Comune di Vittoria, Fabio Prelati, presenti all’evento insieme ai rappresentanti della Lega Nazionale Dilettanti, agli organizzatori delle tappe e ai partner del circuito nazionale.

Nel corso della presentazione – alla presenza del presidente della Lnd nazionale, Giancarlo Abete, e del coordinatore nazionale del Dipartimento Beach Soccer LND Roberto Desini – è stato svelato il calendario ufficiale della stagione, che culminerà con le Finali Scudetto in programma a Scoglitti dal 4 al 9 agosto 2026. Una scelta dal forte valore simbolico e identitario: Scoglitti è infatti considerata la culla storica del beach soccer italiano, luogo in cui tutto ebbe inizio nel 1998 e sede, nel 2004, della prima manifestazione internazionale organizzata sotto l’egida FIGC-LND e FIFA.

Per la Sicilia si tratta di un riconoscimento importante, che premia il lavoro svolto negli ultimi anni nella crescita della disciplina e nella costruzione di un modello organizzativo credibile e consolidato. La presenza a Roma di Fabio Nicosia e dell’assessore Fabio Prelati ha rappresentato un momento di orgoglio per il territorio e per tutto il movimento siciliano del beach soccer.

Il Campionato prenderà il via a Castelsardo (dal 30 Maggio al 2 Giugno), alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della LND, con la Poule Scudetto e la Finale della Supercoppa Maschile. La stagione proseguirà poi attraverso palcoscenici storici della disciplina come Terracina (Under 20 dal 10 al 14 Giugno e Coppa Italia dal 17 al 21 Giugno) e Lignano Sabbiadoro (25/28 Giugno, Poule Promozione e Coppa Italia femminile), fino al grande ritorno di Praia a Mare (3/12 Luglio entrambe le Poule e la Coppa Italia U20), che sarà nuovamente sede del Beach Soccer ufficiale dopo l’ultima esperienza del 2007.

Tra le novità più attese della stagione anche l’esordio assoluto di Anzio nel circuito della Serie A Q8 (17/25 Luglio entrambe le Poule maschili e la Supercoppa femminile), mentre le Finali Scudetto si disputeranno a Scoglitti, in Sicilia, dal 4 al 9 agosto 2026. “Scoglitti – ha dichiarato Fabio Nicosia – è il luogo dove tutto è iniziato e dove oggi si assegnerà lo Scudetto. È una casa naturale per il beach soccer italiano, dove convivono memoria, identità e futuro. Qui l’identità della disciplina è ancora fortemente riconoscibile, tra i racconti delle prime edizioni e una tradizione che ha segnato la storia di questo sport. Allo stesso tempo, oggi si apre una nuova pagina, fatta di standard moderni e ambizioni sempre più alte. Portare le Finali Scudetto nel luogo delle origini ha un valore simbolico straordinario e rappresenta un nuovo inizio per tutto il movimento”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Comitato Regionale Sicilia della LND Sandro Morgana: “le Finali Scudetto di Beach Soccer rappresentano un risultato prestigioso per la Sicilia e il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni per la crescita del movimento. Dopo il percorso avviato con il circuito ‘Sabbie di Sicilia’, ospitare l’evento più importante della stagione nazionale conferma la qualità organizzativa del nostro territorio e l’attenzione della Lega Nazionale Dilettanti verso il beach soccer siciliano. Ringrazio il Dipartimento Beach Soccer della LND, Fabio Nicosia, le società e le istituzioni coinvolte. La Sicilia saprà offrire uno straordinario palcoscenico di sport e promozione del territorio”.

A sottolineare il valore strategico dell’evento anche il deputato regionale Ignazio Abbate: “possiamo dire che il beach soccer è tornato a casa. Scoglitti si è fatta conoscere nel panorama nazionale grazie ai grandi eventi di calcio sulla sabbia organizzati già tra gli anni ’90 e i primi 2000. Oggi Fabio Nicosia, dopo importanti eventi nazionali di beach volley, riporta le Finali Scudetto nella sede naturale del beach soccer siciliano. Sono convinto che il 2026 rappresenti un nuovo inizio per questo straordinario legame tra Scoglitti e il beach soccer”.

“L’importanza dello sport come fattore sociale e strumento di promozione del territorio è indubitabile – ha dichiarato il commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari –. Manifestazioni come il beach soccer, che uniscono la bellezza delle nostre riviere all’agonismo sportivo, rappresentano un connubio perfetto. La straordinaria bellezza delle spiagge ragusane costituisce uno stimolo ideale per valorizzare insieme sport, turismo e territorio”.

L’assessore allo sport del Comune di Vittoria Fabio Prelati spiega: “ospitare a Scoglitti la fase finale scudetto del campionato di Beach Soccer rappresenta una conquista per Vittoria. Questo evento unisce la vocazione turistica del territorio alla passione per lo sport e conferma Scoglitti come capitale dello sport outdoor. Stiamo lavorando per garantire standard organizzativi d’eccellenza, consapevoli che questa manifestazione porterà importanti ricadute turistiche, promozionali ed economiche per tutto il territorio”.