Prende forma il Girone C di Serie C 2026-2027, 2 slot ancora liberi: il Catania può elevare la Sicilia 13 anni dopo

La stagione 2025-2026 è ormai agli sgoccioli. I verdetti della regular season sono ormai in archivio, si attendono quelli della postseason. Intanto, prende forma il Girone C di Serie C 2026-2027, quello relativo alle squadre del Sud Italia. Dopo la retrocessione del Bari dalla Serie B, restano ancora 2 caselle da occupare. Una dovrebbe essere del Foggia, probabile ripescata tra le retrocesse in Serie D dopo il fallimento della Ternana. L’altra dovrebbe riguardare direttamente l’esito dei Playoff.

In semifinale, infatti, ci sono la Salernitana impegnata contro il Brescia e il Catania contro l’Ascoli. Chi delle due non dovesse centrare la promozione, occuperà l’ultimo slot. Nel caso in cui entrambe dovessero mancare la promozione, saranno inserite entrambe nel Girone C e una squadra, probabilmente il Latina, traslocherà nel Girone B (possibile che al posto del Latina venga inserito, in ogni caso, il Campobasso, permettendo alle squadre laziali di giocare tutte nel Girone B).

Nel caso in cui a essere promosso fosse il Catania, si verificherebbe una particolare circostanza: nella prossima Serie C non ci sarebbero squadre siciliane. Un’eventualità che non accade dalla stagione 2013-2014, quella della Lega Pro divisa fra Prima e Seconda divisione: in Prima divisione non era presente nessuna squadra dell’isola, in Seconda divisione c’era il Messina.

In quell’anno, il Palermo vinceva la Serie B, campionato nel quale era presente anche il Trapani. Il Catania, invece, militava in Serie A, ma si apprestava a lasciarla da retrocessa.

Le squadre del Girone C di Serie C 2026-2027