Premio Granillo, a Reggio Calabria arriva un big del calcio italiano: Javier Zanetti sullo Stretto

Javier Zanetti sarà l’ospite d’onore dell’ottava edizione del Premio sportivo internazionale Oreste Granillo. È questa la notizia più attesa emersa dalla presentazione ufficiale della manifestazione, avvenuta questa mattina nella cornice dell’Oasi Club di Pentimele, a Reggio Calabria. La presenza dell’ex capitano dell’Inter, autentica leggenda del calcio mondiale, conferisce ulteriore prestigio a un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra gli eventi sportivi più rilevanti del panorama calcistico nazionale. Zanetti rappresenta infatti una parte importante della storia del calcio internazionale, grazie a una carriera straordinaria costruita con leadership, eleganza, successi e valori umani, qualità che ne hanno fatto una delle icone più amate e rispettate dello sport mondiale.

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 27 maggio alle ore 16:30 nella prestigiosa Sala Perri di Palazzo Alvaro. A coordinare l’evento sarà, come da tradizione, Italo Cucci, maestro del giornalismo sportivo italiano. Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte l’ideatore e organizzatore della kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, il presidente regionale del Coni Tino Scopelliti, il dirigente FIGC Calabria Gianni Cilione e lo storico dirigente della Reggina Franco Iacopino.

Il Premio nasce per celebrare la figura di Oreste Granillo, simbolo indiscusso dello sport reggino e uomo capace di lasciare un’impronta profonda nella storia istituzionale e calcistica della città. Una manifestazione che unisce memoria, cultura sportiva e grandi protagonisti del calcio internazionale, mantenendo vivo il legame con una figura centrale per Reggio Calabria.

Nel corso degli anni il Premio Oreste Granillo ha ospitato alcune delle figure più autorevoli del calcio e dello sport nazionale e internazionale, tra cui Michele Uva, Beppe Marotta, Gabriele Gravina, Aurelio De Laurentiis, Gianluigi Buffon, Evelina Christillin e, nella passata edizione, il presidente FIFA Gianni Infantino. A rendere ancora più esclusivo il riconoscimento è la firma della maison orafa G&B Spadafora, eccellenza nazionale.