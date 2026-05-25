Premio della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico, cerimonia di premiazione al Teatro Politeama di Catanzaro

Ranieri Group Srl è stata insignita del prestigioso riconoscimento “Premio della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico – XXI Edizione 2026”, promosso da Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia, nella categoria “Esportatori Benemeriti”. Il premio è stato conferito per “aver saputo creare un marchio di eccellenza nautica riconosciuto a livello internazionale, elevando la propria vocazione manifatturiera a standard industriali d’avanguardia, consolidando una leadership europea nel segmento sportfish”.

Un riconoscimento di grande valore che premia il percorso imprenditoriale della famiglia Ranieri

Un riconoscimento di grande valore che premia il percorso imprenditoriale della famiglia Ranieri e l’impegno costante dell’azienda nel portare l’eccellenza della nautica italiana sui mercati internazionali, contribuendo allo sviluppo economico del territorio calabrese e alla valorizzazione del Made in Italy nel mondo. Da oltre 55 anni Ranieri Group rappresenta una realtà industriale solida e innovativa, capace di coniugare tradizione manifatturiera, ricerca tecnologica, qualità costruttiva e cultura del mare. La crescita dell’azienda nei mercati esteri, consolidata attraverso una rete internazionale di dealer e una presenza costante nei principali saloni nautici mondiali, ha reso il marchio un punto di riferimento nel settore della nautica da diporto.

“Questo premio rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Ranieri Group – perché riconosce non soltanto i risultati raggiunti sui mercati internazionali, ma soprattutto il lavoro, la passione e la dedizione che ogni giorno tutto il nostro team mette nella costruzione di imbarcazioni che portano nel mondo il valore del Made in Italy.” Ranieri Group desidera condividere questo importante traguardo con collaboratori, partner, dealer e clienti che negli anni hanno contribuito alla crescita del brand e al consolidamento della sua reputazione internazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Teatro Politeama di Catanzaro il 23 maggio 2026, nell’ambito della XXI edizione del Premio della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico promossa da Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia.