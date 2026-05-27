Premio De Caridi, il Lions Club Reggio Calabria Host assegna due borse di studio | NOMI

Il Lions Club Reggio Calabria Host rinnova l’appuntamento con il Premio di Studio “Domenico De Caridi”, la borsa di studio destinata a giovani laureati calabresi che abbiano completato il proprio percorso accademico con il massimo dei voti. Per questa edizione, il riconoscimento è stato assegnato alle dottoresse Diana Putorti e Beatrice Lombardo. La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì 29 maggio 2026, alle ore 17.30, nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’iniziativa, nel segno del servizio e del sostegno attivo alle eccellenze del territorio, è considerata una delle storiche “gemme” del club capostipite del lionismo calabrese. Il premio è rivolto a giovani laureati calabresi, di nascita o di adozione, che non abbiano superato il 28° anno di età e che abbiano conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti, dimostrando una media d’esame eccellente durante l’intero corso di studi.

Il Premio è stato istituito per onorare la figura di Domenico De Caridi, illustre giurista, già presidente del Tribunale di Reggio Calabria e indimenticato governatore del Distretto Lions 108Y. De Caridi viene ricordato come un uomo capace di unire una rigorosa etica professionale nella magistratura, una profonda spiritualità e un costante impegno civile, lasciando un esempio vivo per la comunità reggina e per tutti i presidenti che nel tempo hanno guidato lo storico Lions Club.

Per l’edizione 2026, la commissione esaminatrice, presieduta dal professore Pino Barbaro, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea, ha conferito la borsa di studio a Diana Putorti, laureata magistrale in Ingegneria per la gestione sostenibile dell’Ambiente e dell’energia, e a Beatrice Lombardo, laureata magistrale in Giurisprudenza. Entrambe hanno conseguito il titolo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria con il massimo dei voti.

“Il Premio De Caridi rappresenta concretamente la nostra visione del futuro”, ha dichiarato l’avvocato Giuliana Barberi, presidente del Lions Club Reggio Calabria Host. “Lo studio e la cultura sono pilastri fondamentali della Legalita’ e per la sana crescita della Societa’ calabrese. Premiare questi giovani talenti non è solo un atto di riconoscimento al loro eccezionale percorso di studi, ma un investimento reale sulle intelligenze destinate a guidare le istituzioni e le professioni di domani, nel solco di quei valori di giustizia e servizio che hanno contraddistinto la vita del Magistrato De Caridi e che sono principi fondamentali che hanno guidato il mio servizio alla Presidenza dello storico Club reggino”.

Alla cerimonia saranno presenti autorità civili, accademiche e le massime cariche lionistiche del Distretto 108 Ya. Tra queste anche il past president del Club, avvocato Aldo De Caridi, figlio del magistrato. L’evento offrirà inoltre una occasione di confronto sul ruolo cruciale delle nuove generazioni nello sviluppo socio-economico e nella promozione della cultura della legalità sul territorio calabrese.