Premio Cosmos Studenti a Reggio Calabria, proclamato il libro vincitore

Si è svolta venerdì 15 maggio, alle ore 16:00, al Planetario Metropolitano Pythagoras, l’assemblea finale del Premio Cosmos Studenti, promossa nell’ambito del percorso culturale e scientifico promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con la Società Astronomica Italiana, con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’incontro, ospitato in presenza e in modalità remota, ha decretato quale opera vincitrice il volume “Dio gioca a dadi con il mondo. La storia della meccanica quantistica a fumetti”, edito da Castelvecchi, di Giuseppe Mussardo e Luca Morici.

L’assemblea si è aperta con i saluti della professoressa Anna Brancaccio

L’assemblea si è aperta con i saluti della professoressa Anna Brancaccio, referente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, cui sono seguiti gli interventi del Professor Gianfranco Bertone, Presidente del Comitato Scientifico del Premio Cosmos, e della Professoressa Ginevra Trinchieri, dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, intervenuta a nome del Comitato scientifico. Presente anche la Dirigente del Settore Cultura e Sviluppo Economico della Città Metropolitana Alessandra Sarlo.

Il momento centrale dell’incontro è stato rappresentato dalla votazione finale

Il momento centrale dell’incontro, moderato da Marica Canonico e Rosario Borrello, dello staff del Planetarium Pythagoras, è stato rappresentato dalla votazione finale, alla quale hanno preso parte i rappresentanti scelti dalle giurie scolastiche dei 28 istituti coinvolti, provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero, con la partecipazione di scuole di Madrid, Barcellona, Bucarest e Il Cairo. Ogni rappresentante ha espresso il voto per il libro selezionato dalla propria giuria, illustrandone anche le motivazioni, a testimonianza di un percorso di lettura, confronto e approfondimento che ha visto protagonisti gli studenti.

La cinquina finalista del Premio Cosmos Studenti

La cinquina finalista del Premio Cosmos Studenti era composta da “La rivoluzione delle onde gravitazionali” di Matteo Barsuglia, “Questo è quanto: la fisica quantistica in cinque idee” di Piero Martin, “Lo specchio del tempo. Simmetrie, inversioni e leggi della fisica” di Giorgio Chinnici, “Dio gioca a dadi con il mondo. La storia della meccanica quantistica a fumetti” di Giuseppe Mussardo e Luca Morici, e “Rapsodia Marziana. Scienza, fiction e ideologia nell’immaginario di Marte” di Silvia Kuna Ballero.

Alla votazione hanno preso parte i rappresentanti delle giurie scolastiche dei 28 istituti coinvolti

Alla votazione hanno preso parte i rappresentanti delle giurie scolastiche dei 28 istituti coinvolti: Liceo Scientifico Statale Italiano “Enrico Fermi” di Madrid; Liceo Classico “Vincenzo Monti” di Cesena; Istituto Superiore d’Istruzione “Euclide” di Bova Marina; Liceo Classico “D. Alighieri” di Latina; Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria; Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo; Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” di Barcellona; Liceo Linguistico e Scienze Applicate “Aldo Moro” di Bucarest; Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Severi” di Gioia Tauro; Polo Liceale “Zaleuco Oliveti/Panetta-Zanotti” di Locri; IIS “Enzo Siciliano” – Liceo Scientifico di Bisignano; Istituto di Istruzione Superiore di Tropea; Liceo “Rechichi” di Polistena; ITET “De Viti De Marco” di Triggiano Bari; Liceo Scienze Umane e Linguistico “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria; Istituto di Istruzione Superiore “P. Mazzone” di Roccella Jonica; Polo Liceale “M. Guerrisi-V. Gerace” di Cittanova; Istituto Tecnico Tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria; Istituto di Istruzione Superiore “Majorana” di Moncalieri; Polo Tecnico Professionale “Marconi Ipsia Art-Zanotti” di Siderno; Istituto Tecnico Salesiano “Don Bosco” de Il Cairo; Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria; Liceo Classico Europeo annesso al Convitto “Campanella” di Reggio Calabria; Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Catanzaro; Liceo Linguistico e Scientifico “G. Marconi” di Sassari; Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni/Fermi” di Reggio Calabria; Liceo Scientifico “Nicola Pizi” di Palmi; Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano.

Al termine delle operazioni di voto è risultato più votato e quindi vincitore del Premio Cosmos Studenti il libro di Mussardo e Morici, “Dio gioca a dadi con il mondo”, un’opera capace di avvicinare i giovani lettori alla storia e ai concetti della meccanica quantistica attraverso il linguaggio accessibile e coinvolgente del fumetto. Particolarmente significativo è stato, in chiusura, l’ingresso in collegamento degli autori vincitori, che hanno salutato e ringraziato gli studenti, i docenti e tutti i partecipanti. La premiazione degli autori avverrà a Reggio Calabria, nel prossimo mese di ottobre, durante la cerimonia finale del Premio Cosmos Scienza Cultura Società. L’assemblea degli studenti si è conclusa con gli interventi della Professoressa Angela Misiano per il Planetario Metropolitano Pythagoras e della Dottoressa Anna Maria Franco, in qualità di funzionario responsabile dell’Ufficio Gestione e organizzazione Palazzo della Cultura e Planetario Metropolitano, che ha portato i saluti della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Settore Cultura e Sviluppo Economico.

L’assemblea finale è stata preceduta da un articolato percorso di avvicinamento alla votazione, con cinque incontri online con gli autori finalisti, svoltisi nei pomeriggi del 31 marzo, 15 aprile, 20 aprile, 27 aprile e 5 maggio. Un ciclo di appuntamenti che ha consentito agli studenti di conoscere da vicino le opere in concorso, dialogare con gli autori e maturare una scelta consapevole. La Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma, attraverso il Premio Cosmos Studenti, il proprio impegno nella promozione della cultura scientifica, della lettura e della partecipazione attiva delle nuove generazioni, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di conoscenza, confronto e crescita critica.