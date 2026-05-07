Premiato il più giovane autista di FlixBus in Calabria: un esempio di crescita e professionalità

Leonardo Mancuso, conducente per FlixBus presso l’azienda partner IAS Touring di Corigliano-Rossano (Cosenza), ha ottenuto il premio Nuovo Esordio in quanto autista più giovane in servizio per FlixBus. Il premio nasce per incentivare e valorizzare l’entusiasmo dei giovani conducenti, che rappresentano il futuro della mobilità.

«FlixStars Day», che ha raggiunto la terza edizione, si pone l’obiettivo di raccontare la professione del conducente di autobus, che ogni giorno si prende cura del viaggio con senso di responsabilità e con consapevolezza dell’importanza del suo ruolo. La figura dell’autista, un tempo considerato un semplice guidatore, oggi rappresenta il lato umano del servizio, in grado di mettere a disposizione di chi viaggia la propria empatia e capacità di ascolto, oltre alla prudenza e alla professionalità che rimangono capi-saldi della professione.

Mancuso ha voluto dedicare il premio ricevuto al suo ad oggi breve, ma significativo percorso: «Vedo ogni viaggio come un’opportunità di crescita professionale e umana; sento di aver imparato tanto pur essendo solo all’inizio del mio percorso. A 21 anni, far parte di FlixBus è per me un motivo d’orgoglio e sono onorato che l’azienda abbia scelto di premiare il mio impegno con questo riconoscimento».

Le parole di Mancuso confermano come valorizzare i professionisti del domani sia essenziale per costruire il futuro della mobilità su gomma, uno strumento potente per ridurre l’impatto del traffico stradale – un autobus con 50 persone a bordo può sostituire fino a 50 auto private a bordo – e cruciale per quanti vivono in aree scarsamente collegate dai treni.

È un tema, questo, che anche in Calabria si manifesta con forza, soprattutto nelle aree interne: qui, dove FlixBus già collega centri come Mormanno, Frascineto o Tarsia, il servizio su gomma risulta fondamentale. Investire sulle nuove generazioni e nella formazione è il primo passo per garantire che queste aree non restino isolate.

In tutto, sono stati consegnati cinque premi a cinque autisti: oltre a Nuovo Esordio, queste sono state Diplomato, per chi ha terminato il percorso di formazione alla FlixAcademy, l’accademia di formazione per gli autisti della lunga percorrenza, creata da FlixBus in collaborazione con le sue aziende partner; Maestro, per chi ha scelto di fare affiancamento agli autisti più giovani, trasmettendo competenze preziose; Record di vendite, per chi ha venduto più biglietti a bordo; Autista Stellato, per chi ha ottenuto la media delle recensioni più alta.

A proposito di FlixBus

FlixBus è il servizio su gomma del gruppo Flix, che mira a trasformare l’industria del trasporto collettivo con soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno, operando in più di 40 Paesi in cinque continenti con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound. Con il suo modello di business asset-light e la sua innovativa infrastruttura tecnologica, Flix, lanciata nel 2013, ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel mercato dei viaggi in autobus a lunga percorrenza in Europa, Nord America e Turchia, espandendosi anche in Sud America e nella regione Asia Pacifico.

Spinta da un approccio pionieristico alla mobilità sostenibile, Flix ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine con l’iniziativa Science Based Targets (SBTi). Ad aprile 2024, SBTi ha convalidato tali obiettivi, riconoscendo che la strategia di Flix è in linea con gli obiettivi globali per la protezione del clima.

Mentre il team Flix si occupa della pianificazione della rete, delle strategie di prezzo, della gestione delle operazioni, del marketing, delle vendite, del controllo qualità e del business development con un approccio data-driven, ai partner è affidato il servizio operativo quotidiano. L’innovativo connubio fra le competenze tecnologiche di Flix e il tradizionale settore del trasporto passeggeri su gomma e rotaia ha trasformato una start-up europea in una società travel tech leader a livello globale in espansione.