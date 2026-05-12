Poste italiane: tre annulli filatelici e un cartolina dedicata al “Cosenza comics & games”

In occasione della XII° edizione della rassegna “Cosenza Comics & Games” che si terrà a Roges di Rende (Cs) nei giorni 15,16 e 17 maggio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con tre bolli speciali e con la dicitura: “Cosenza Comics & Games – XXII edizione – 15-16 e 17 maggio 20226 – 87036 Roges (CS)”. Per l’occasione sarà disponibile per i collezionisti al costo di 1,00 €. anche una cartolina che riproduce il logo della manifestazione.

Gli annulli, richiesti dall’associazione “Orizzonte degli eventi APS”, saranno disponibili dalle ore 10,00 alle 13,0 e dalle 14,00 alle 20,00 nei tre giorni della manifestazione, presso la postazione di Poste Italiane che verrà allestita in via Santa Chiara (Parco acquatico di Rende)

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.