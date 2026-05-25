Poste Italiane, a Reggio Calabria inaugura la mostra che ripercorre la storia dei Papi

È stata inaugurata nei giorni scorsi nello spazio espositivo di Poste Italiane in via Miraglia a Reggio Calabria la mostra filatelica “Tu es Petrus… Da Pietro a Leone: i Romani Pontefici nei francobolli”. L’evento ha visto la partecipazione del direttore Filiale Reggio Calabria di Poste Italiane, Giuseppe Fusco, e del presidente dell’associazione culturale Anassilaos, Stefano Iorfida. Realizzata in occasione dell’emissione di un valore bollato commemorativo della scomparsa di Papa Francesco, la mostra propone un percorso storico-filatelico che, attraverso francobolli emessi da numerosi Paesi – dal Vaticano all’Italia, da altri stati europei fino a realtà extraeuropee – ripercorre oltre duemila anni di storia del Papato e della Chiesa occidentale, dal primo Pontefice San Pietro fino all’età contemporanea.

“Questa mostra vuole ricostruire la storia del Papato attraverso i francobolli emessi da diversi Paesi, come il Vaticano, l’Italia, numerosi Stati europei e persino un Paese musulmano come la Turchia. Attraverso queste emissioni è possibile ripercorrere più di duemila anni di storia: dal primo Pontefice, al quale Gesù consegnò le chiavi del Regno dei Cieli, fino al Papa eletto un anno fa, Leone XIV. Il Papato continua ad avere un ruolo importante nella storia mondiale e lo dimostrano anche le polemiche che caratterizzano l’attuale momento storico” ha dichiarato il presidente dell’associazione Anassilaos, Stefano Iorfida.

“Oggi abbiamo l’opportunità di ospitare un importante evento culturale che conferma la nostra collaborazione con l’Associazione Anassilaos. Fino al 6 giugno ospiteremo questa mostra, che ripercorre la storia dei Papi attraverso i prodotti filatelici di Poste Italiane. Anche in questa occasione l’azienda dimostra di essere vicina a iniziative capaci di contribuire alla crescita culturale del territorio” ha dichiarato il direttore Filiale Reggio Calabria di Poste Italiane, Giuseppe Fusco.

L’esposizione si rivolge a appassionati di filatelia, studiosi e a chiunque desideri scoprire, attraverso i francobolli, un racconto originale e suggestivo della storia del Papato. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio postale centrale di via Miraglia fino al 6 giugno.