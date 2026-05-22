Ponte sullo Stretto, Rizzo contro Landini: “parole offensive, il Sud non merita pregiudizi”

“Le dichiarazioni pronunciate dal segretario generale della CGIL Maurizio Landini, nativo di Reggio Emilia, secondo cui il Ponte sullo Stretto servirebbe soltanto a “unire le mafie”, rappresentano parole gravi, offensive e denigratorie nei confronti dei cittadini siciliani e calabresi. Colpisce che Landini sostenga, tra l’altro, di avere “un’altra idea di sviluppo”. Però non risulta si sia mai opposto alla costruzione dei tre ponti ferroviari di Calatrava a Reggio Emilia o alle grandi infrastrutture del Nord, ai trafori, alle gallerie, alle reti del TAV, o all’imponente passante ferroviario a tre livelli di 18 km sotto il centro di Bologna. Pronuncia, invece, espressioni sdegnate per un’opera strategica del Sud, associata a criminalità e malaffare”. Lo afferma in una nota l’Avv. Fernando Rizzo, presidente di Rete Civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno.

“È una visione culturale discriminatoria che alimenta l’idea di un estremo Sud destinato all’arretratezza per l’inadeguatezza ed il malaffare della popolazione meridionali, per cui ciò che è vantaggioso al Centro Nord o nella sua Emilia, è legato alla criminalità organizzata o al disastro ambientale nel Sud Italia. Landini alimenta stereotipi che da decenni penalizzano generazioni di lavoratori, studenti, imprenditori e famiglie che subiscono l’arretratezza, l’isolamento economico e l’insularità siciliana”.

“Il Ponte sullo Stretto e le decine di km di ferrovie, autostrade e metropolitane collegate costituisce un’infrastruttura strategica di appena 3 km sugli oltre 4.800 del corridoio Scandinavo Mediterraneo, asse prioritario delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T), che unisce Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Austria e Italia – consentendo alla Sicilia di essere collegata stabilmente alla rete ferroviaria nazionale ed europea ad alta velocità, con una mobilità moderna, una riduzione dei costi logistici e di trasporto per cittadini e imprese del Mezzogiorno, oltre a importanti benefici ambientali grazie al trasferimento del traffico dalla gomma al ferro”.

“Sostenere che un’opera di tale portata serva “a unire le mafie” significa ignorare il valore dello sviluppo, del lavoro e della modernizzazione come strumenti fondamentali anche nella lotta contro la criminalità organizzata. Le mafie prosperano nell’isolamento, nella mancanza di opportunità e nell’assenza dello Stato, non certamente nelle infrastrutture che avvicinano territori, persone e mercati”.

“Colpisce che queste parole provengano dal Segretario della CGIL, organizzazione che rappresenta anche i lavoratori del Sud e le migliaia di giovani costretti ogni anno ad emigrare per mancanza di investimenti e collegamenti adeguati. E ancora peggio che i meridionali della CGIL non esprimano indignazione per essere associati ai mafiosi. E ciò malgrado i porti di Messina, Villa S.G. e Reggio Cal. costituiscano il primo sistema portuale d’Europa con 20 milioni di passeggeri totali, oltre 2 milioni di autovetture e circa 400.000 mezzi pesanti, con 100.000 corse annue tra traghetti e mezzi veloci, per appena 3 km di distanza, per cittadini e imprese siciliane con costi di 8 miliardi l’anno, il 7% del pil siciliano, e un imponente inquinamento da gas serra, e polveri sottili nello Stretto. E la mancanza di continuità territoriale è la principale ragione di spopolamento dell’isola (500 mila residenti spariti in 12 anni, Messina prima città per spopolamento europeo) e desertificazione imprenditoriale”.

“La Sicilia non ha bisogno di pregiudizi né di paternalismi. Ha bisogno di rispetto, infrastrutture, occupazione e pari dignità rispetto al resto del Paese. Per questo motivo, le affermazioni di Landini, meritano una riflessione e, soprattutto, delle scuse nei confronti dei cittadini siciliani e calabresi che ogni giorno lavorano onestamente per costruire un futuro migliore per la propria terra”.