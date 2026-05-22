Ponte sullo Stretto, Reggio Protagonista replica a Landini e Bonelli: “il Sud ha bisogno di sviluppo, non dei vostri pregiudizi”

“Reggio Protagonista è da sempre per il sì allo sviluppo del Mezzogiorno e di Reggio Calabria, un percorso che oggi passa anche attraverso il Ponte sullo Stretto, simbolo di un vero riscatto economico, occupazionale e infrastrutturale del Sud. Le dichiarazioni di Maurizio Landini e Angelo Bonelli contro il Ponte dimostrano invece come una certa sinistra abbia abbandonato qualsiasi idea di crescita per il Mezzogiorno. Dire no a un’opera che può generare lavoro, investimenti e nuove opportunità significa non avere una proposta concreta per il futuro dei nostri giovani”. Lo afferma in una nota il Prof. Simone Veronese Coordinatore Reggio Protagonista.

“Ancora più grave è la frase di Landini secondo cui il Ponte unirebbe due mafie. Un’affermazione che offende i cittadini onesti della Calabria e della Sicilia e ripropone vecchi pregiudizi verso il Sud. Paradossalmente, Landini e Bonelli stanno diventando i migliori sponsor di Francesco Cannizzaro, perché ogni loro attacco al Ponte rafforza la convinzione di chi vede in questa infrastruttura una straordinaria occasione di sviluppo, lavoro e rilancio per Reggio Calabria e per tutto il Mezzogiorno”.