Ponte sullo Stretto, Ciucci annuncia il cronoprogramma: “confermata la data di inizio lavori”

”Considerate le procedure previste dal nuovo Decreto legge e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno”. Lo dice Pietro Ciucci, Ad Stretto di Messina Spa, in riferimento al Ponte sullo Stretto, a margine della presentazione della Relazione al Parlamento sull’attività del Cipess in corso nella Sala della Regina della Camera. Il cronoprogramma della realizzazione del Ponte prevede 7,5 anni con la fine dei lavori nel 2033 e il 2034 primo anno di esercizio del PONTE.