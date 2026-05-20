Ponte sullo Stretto: “arrivate 45 mila domande di lavoro in pochi giorni”

“Il meglio dell’ingegneria mondiale ha messo le richieste di disponibilità di lavoro per lavorare al progetto del Ponte: ingegneri, architetti, operai, tecnici. Sono arrivate 45.000 domande nei primi giorni, giusto per farvi capire la fame, la voglia e l’utilità dello strumento“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo al Festival dell’economia di Trento. “La Corte dei conti l’anno scorso ci fermò il progetto perché chiedeva ulteriori integrazioni, abbiamo approvato un decreto con l’ulteriore integrazione, si chiederà poi il parere all’Authority dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è il massimo organismo tecnico e ci sta lavorando da settimane e darà il parere entro l’estate. Poi torneremo in Corte dei conti. I soldi ci sono, il progetto c’è, le aziende sono pronte, la mano d’opera è pronta, spero che non ci sia nessun pregiudizio ideologico per bloccare qualcosa che serve l’Italia e che il mondo ci invidierebbe“, ha aggiunto Salvini.