Ponte del 2 giugno, Eolie verso il pienone: aliscafi esauriti e corse straordinarie

Ponte del 2 giugno con grandi numeri per le Eolie, in particolare per le isole di Lipari, Vulcano e Salina dove si preannuncia un afflusso turistico in linea con quelli che sono i numeri della media stagione estiva. Considerevoli gruppi di escursionisti sono, invece, annunciati per Stromboli. Da giorni sui mezzi veloci di linea si registra il tutto esaurito e su richiesta dei Comuni dell’arcipelago, previa autorizzazione della Regione, Liberty Lines ha previsto una serie di corse straordinarie in partenza da Milazzo, a partire da domani. L’incremento delle corse punta a garantire maggiore fluidità nei trasferimenti e a ridurre i disagi per residenti e visitatori, in un momento in cui la domanda di mobilità verso le isole sta registrando numeri particolarmente elevati.