Polo SNA Calabria, Princi: “opportunità per far crescere i comuni rafforzando la capacità amministrativa del personale”

“La Pubblica Amministrazione regionale può essere realmente efficace ed efficiente soltanto se tutte le sue articolazioni territoriali vengono poste nelle condizioni di operare con competenza, strumenti adeguati e personale formato”. È quanto afferma l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo Territoriale SNA Calabria, in occasione del nuovo corso formativo “La contabilità economico-patrimoniale semplificata per gli Enti locali di piccole dimensioni”, programmato nelle giornate del 9 e 10 giugno 2026, nell’ambito delle attività formative del Polo SNA Calabria.

“I Comuni più piccoli – evidenzia – rappresentano un presidio essenziale di prossimità istituzionale e, nonostante le oggettive complessità organizzative connesse alla limitata dimensione degli organici, garantiscono quotidianamente servizi fondamentali ai cittadini. La valorizzazione delle competenze del personale dei piccoli Comuni assume, pertanto, un valore strategico per l’intera Calabria”.

Il corso, interamente gratuito, si terrà a Palazzo Zani, sede del Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’attività formativa, dalla durata complessiva di 12 ore, sarà curata da un professore ordinario di Economia aziendale dell’Università degli Studi di Siena, esperto di contabilità e management delle amministrazioni pubbliche, e sarà finalizzata a fornire strumenti conoscitivi e operativi per la concreta applicazione della normativa in materia di situazione patrimoniale semplificata.

L’iniziativa è rivolta, in particolare, ai responsabili finanziari e agli istruttori contabili dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. “Per favorire la più ampia partecipazione – spiega l’On. Princi – ho scritto alla Presidente dell’Anci Calabria, Avv. Simona Scarcella, affinché l’iniziativa venga portata a conoscenza di tutti i Comuni interessati e sia assicurata la massima diffusione sul territorio”.

Sarà possibile iscriversi, entro le 23:59 del 3 giugno p.v., attraverso il link reperibile nella sezione dedicata al Polo SNA Calabria sul sito dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

“Il Polo SNA Calabria – afferma Giusi Princi – è una realtà che abbiamo fortemente voluto insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al deputato e neo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, alla presidente della SNA Paola Severino e al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti”.

“Sin dalla sua istituzione – evidenzia -, l’obiettivo è stato quello di creare in Calabria un presidio stabile di alta formazione, capace di leggere i bisogni concreti dei territori e di accompagnare il rafforzamento delle competenze della Pubblica Amministrazione regionale e locale. In questa prospettiva – conclude l’europarlamentare Princi – abbiamo ritenuto importante dedicare un’iniziativa formativa ai responsabili finanziari e agli istruttori contabili dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, valorizzando il capitale umano degli Enti locali e sostenendo concretamente chi opera ogni giorno a diretto contatto con le comunità”.