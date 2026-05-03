Polistena, il Sindaco Michele Tripodi premia le pallavoliste D’Elia e Salvatore della Puliservice

Il Sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha conferito un importante riconoscimento alle pallavoliste Elisa D’Elia e Martina Salvatore, giocatrici in forza alla Puliservice Reggio Calabria di C Femminile, squadra associata al progetto Sportspecialist. Il libero D’Elia e il centrale Salvatore, entrambe nate sportivamente a Polistena, sono state premiate con una targa per l’impegno sportivo che hanno dimostrato, promuovendo la pallavolo sia a livello locale che in tutta la Calabria. Le due giocatrici rappresentano delle pedine fondamentali per lo scacchiere della squadra amaranto e stanno disputando un campionato che si distingue per l’intensità, l’efficacia e la passione. “Le ragazze stanno dando il massimo ogni partita, e il loro impegno è un esempio per tutto il nostro territorio”, ha dichiarato Tripodi durante la premiazione.

Attualmente le due atlete militano nella Puliservice, realtà del network Domotek SportSpecialist, e sono impegnate con le compagne e l’allenatore Franco Giglietta nella preparazione della finalissima del campionato di Serie C femminile contro la Pallavolo Rossano, che si disputerà il 16 maggio. Le ragazze avranno l’opportunità di giocare la finale con il fattore campo a favore, avendo vinto più set rispetto alle avversarie, il che potrebbe rivelarsi determinante per il risultato finale della partita.