“PNRR a Messina, occasione mancata”, a Palazzo Zanca l’evento del Pd con Antonella Russo

Il futuro di Messina, la perdita di una delle più grandi opportunità di sviluppo degli ultimi decenni e la necessità di una nuova visione amministrativa per utilizzare in maniera efficace le risorse europee. Saranno questi i temi al centro della conferenza stampa in programma giovedì 21 maggio alle ore 11.30 nella Sala Consiglio del Comune di Messina, dedicata al tema “PNRR a Messina, occasione mancata”. L’iniziativa vedrà la partecipazione della candidata sindaca del centrosinistra Antonella Russo, di Felice Calabrò, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Messina, del consigliere comunale PD Alessandro Russo, del deputato regionale Calogero Leanza, e di Alessandro Alfieri, componente della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al PNRR.

Al centro dell’incontro vi sarà un’analisi dello stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel territorio messinese

Al centro dell’incontro vi sarà un’analisi dello stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel territorio messinese, con particolare attenzione alle criticità emerse nella programmazione, nella capacità di spesa e nella realizzazione degli interventi strategici per la città e per l’intera provincia. Infrastrutture, mobilità urbana, riqualificazione delle periferie, edilizia scolastica, digitalizzazione dei servizi pubblici, dissesto idrogeologico, reti idriche e sviluppo sostenibile. Tutti i fondi che avrebbero dovuto essere spesi entro il prossimo 30 giugno e di cui l’Italia, invece, non usufruirà.

Temi che assumono un valore ancora più rilevante in Sicilia, regione che continua a registrare ritardi strutturali nell’utilizzo dei fondi europei e nella modernizzazione dei servizi essenziali. Nell’ottica della Città Metropolitana, particolare attenzione sarà dedicata anche alla provincia di Messina, territorio che sconta forti difficoltà infrastrutturali, criticità nei collegamenti interni, fragilità ambientali e un progressivo spopolamento delle aree interne.