Playoff Serie C, tutti i risultati del 1° turno: pari a tempo scaduto, ma il Crotone si qualifica

Stagione regolare in archivio, adesso si fa sul serio: iniziano i Playoff. Occhi puntanti, nel Girone-C di Serie C, sul Crotone impegnato fin dal primo turno. I pitagorici hanno chiuso al 6° posto la regular season e hanno affrontato l’Audace Cerignola, 9ª forza del campionato. Dopo la prima frazione conclusa a reti bianche, la rete di Musso al 52′ è stata fondamentale ai fini del risultato finale, permettendo ai calabresi di giocarsela con due risultati su 3: anche in caso di pareggio, infatti, avrebbero passato il turno per la miglior posizione in classifica. Pareggio arrivato al 92′ con Armini.

In campo le squadre dalla quinta alla decima posizione di ognuno dei tre gironi. Gara secca, in 90 minuti e in caso di pari si qualifica al secondo turno la squadra migliore in classifica. Al turno successivo subentrano le quarte di ogni girone, ovvero Lecco, Campobasso e Cosenza. Anche in questo caso gara secca con passaggio del turno della squadra migliore in classifica dopo i 90 minuti in caso di pari. Di seguito i risultati delle altre partite.

Risultati playoff Serie C

Domenica 3 maggio

Ore 17.30

Cittadella-Arzignano 2-2

Ore 20.00

Casertana-Atalanta U23 1-0

Crotone-Audace Cerignola 1-1

Lumezzane-Alcione Milano 0-0

Monopoli-Casarano 0-2

Pianese-Ternana 1-1

Pineto-Gubbio 2-1

Trento-Giana Erminio 1-2

Juventus U23-Vis Pesaro 2-2

Calendario Playoff Serie C: le gare del 2° turno

Mercoledì 7 maggio