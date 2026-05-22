Playoff Serie C, la Puliservice Volley Reggio Calabria sfida Rossano: sabato il match point promozione

Tutto pronto per la grande finale. Sabato 23 maggio, alle ore 19, il Palasport di Rossano sarà il teatro di un appuntamento storico per la C Femminile. La Puliservice, guidata dal tecnico Franco Giglietta, scende in campo con un obiettivo chiarissimo: vincere anche gara2 e chiudere immediatamente i conti, senza dover ricorrere all’eventuale gara3, che si giocherebbe nuovamente a Reggio Calabria. L’impresa è dietro l’angolo, perché la squadra reggina ha già battuto Rossano in gara1, dimostrando carattere e qualità. Ora però si gioca in casa delle avversarie, e servirà la stessa determinazione per spegnere ogni speranza di ritorno.

A parlare a nome del gruppo è il capitano Suelen Oliveira, che dopo il successo interno ha voluto mantenere alta la concentrazione, senza lasciarsi andare agli entusiasmi. Ecco le sue parole, raccolte al termine dell’ultimo match.

Sulla vittoria in gara1 e il difficile cambio di campo: “sì, è stata dura, soprattutto per il cambio campo, dal Boccioni al Palacsi di Gallina che credo sia stato difficile per entrambe le squadre. Abbiamo resistito anche a quello, ma il pubblico era da favola: non era facile. Complimenti a Rossano perché non hanno mollato mai. La nostra forza di gruppo è stata grandissima. Brave noi“.

Sulle protagoniste in campo: “trovare una migliore in campo è troppo difficile. Hanno dato tutte un contributo: Martina Salvatore al centro, Dalila Verduci ha fatto una grande partita, Elisa in difesa. Siamo state una grande squadra, tutte quante. Dalla panchina all’ultima – e io che sono la più grande – siamo state davvero brave“.

Sul momento psicologico e l’atteggiamento giusto: “però attenzione: non abbiamo vinto niente. Il risultato è 0-0. Andiamo là tranquille e dobbiamo fare – speriamo – lo stesso“.

Quando le è stato chiesto che tipo di partita si aspetta a Rossano, considerando il fattore campo, Suelen Oliveira è stata chiara e realista: “Lì non sarà facile. Dobbiamo – come ho detto – avere i piedi a terra, 0-0. Loro sono una bellissima squadra e dobbiamo lottare come hanno lottato loro. Speriamo sempre nella nostra forza di squadra, di gruppo“.