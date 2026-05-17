Playoff Serie C, il Catania a piccoli passi: pari a Lecco, passaggio del turno più vicino

Dopo settimane di sosta forzata, e dopo il ritorno in panchina di Mimmo Toscano, il Catania è di nuovo in campo, da secondo in classifica, per il Secondo Turno Nazionale playoff per la Serie B. Dal sorteggio, un avversario alla portata: il Lecco. Col vantaggio del fattore campo al ritorno, e col vantaggio dei due pari nelle due sfide per il passaggio del turno, gli etnei scelgono la strada della prudenza. A Lecco, il primo atto, dice 0-0. Al ritorno al Massimino, tra qualche giorno, basterà non perdere. E, perlomeno fino a quando c’è stato Toscano, sappiamo che il Catania non solo non ha mai perso, ma non ha neanche subito mai gol. Al netto della breve e fallimentare esperienza con Viali, la squadra siciliana cerca l’accesso per il turno successivo.
Questi tutti i risultati:
Domenica 17 maggio
Ore 20.00
- Casarano-Union Brescia 0-3
- Salernitana-Ravenna 2-0
- Potenza-Ascoli 0-0
Ore 20.45
- Lecco-Catania 0-0
Il calendario dei playoff
Questo il calendario fino alla finale. Si gioca sempre su due sfide, andata e ritorno, col vantaggio del fattore campo e del doppio pari (no supplementari e rigori) per le teste di serie.
- Ritorno 2° turno fase playoff nazionale: mercoledì 20 maggio 2026
- Andata semifinali: domenica 24 maggio 2026
- Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio 2026
- Andata finale: martedì 2 giugno 2026
- Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026