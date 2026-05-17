Playoff Serie C, il Catania a piccoli passi: pari a Lecco, passaggio del turno più vicino

Dopo settimane di sosta forzata, e dopo il ritorno in panchina di Mimmo Toscano, il Catania è di nuovo in campo, da secondo in classifica, per il Secondo Turno Nazionale playoff per la Serie B. Dal sorteggio, un avversario alla portata: il Lecco. Col vantaggio del fattore campo al ritorno, e col vantaggio dei due pari nelle due sfide per il passaggio del turno, gli etnei scelgono la strada della prudenza. A Lecco, il primo atto, dice 0-0. Al ritorno al Massimino, tra qualche giorno, basterà non perdere. E, perlomeno fino a quando c’è stato Toscano, sappiamo che il Catania non solo non ha mai perso, ma non ha neanche subito mai gol. Al netto della breve e fallimentare esperienza con Viali, la squadra siciliana cerca l’accesso per il turno successivo.

Questi tutti i risultati:

Domenica 17 maggio

Ore 20.00

Casarano-Union Brescia 0-3

Salernitana-Ravenna 2-0

Potenza-Ascoli 0-0

Ore 20.45

Lecco-Catania 0-0

Il calendario dei playoff

Questo il calendario fino alla finale. Si gioca sempre su due sfide, andata e ritorno, col vantaggio del fattore campo e del doppio pari (no supplementari e rigori) per le teste di serie.