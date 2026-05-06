Playoff Serie C, i risultati del 2° turno: clamoroso tonfo Cosenza, ne prende 5 in casa! Anche il Crotone eliminato. I nuovi accoppiamenti

I playoff di Serie C cominciano a entrare nel vivo. Dopo il primo turno giocato domenica, e che ha visto protagoniste le squadre dalla quinta alla decima posizione di ogni girone (con fattore campo e due risultati a favore per le squadre con il miglior piazzamento), questa sera si è giocato il secondo turno, con l’ingresso delle quarte classificate dei tre gironi, ovvero Lecco, Campobasso e Cosenza. Anche qui solita formula: gara secca, le squadre in casa avevano due risultati su tre a disposizione.

Due le squadre calabresi in campo, ma il bilancio è amarissimo. Il Crotone, che aveva passato il turno precedente, non è andata oltre il pari a Caserta (1-1), dopo essere passata in vantaggio. Per via del regolamento, è fuori. L’anno prossimo, ricordiamolo, comincerà il torneo con una penalizzazione, per via del deferimento ricevuto ieri. La scoppola più clamorosa è però per il Cosenza, assolutamente favorito perlomeno in questa tornata di gare. In casa, e dopo un campionato importante nonostante il clima teso, la squadra di Buscé ne ha prese 5 in casa dal Casarano: 1-5 il finale, il tonfo è incredibile, inaspettato, e la compagine del contestatissimo Guarascio chiude in anticipo la maxi formula degli spareggi.

Le vincitrici di questa sera fanno ingresso al primo turno nazionale, dove potrebbero sfidare avversarie di altre gironi. Non esistono più accoppiamenti “automatici”, ma entra in gioco il sorteggio. A questa tornata di partite entrano in gioco le tre terze classificate, ovvero Renate, Ravenna e Salernitana, più la vincitrice della Coppa Italia Serie C, il Potenza. Loro quattro, insieme alla squadra che ha ottenuto il miglior posizionamento tra quelle qualificate dal secondo turno playoff dei gironi, rappresenteranno le teste di serie al sorteggio per il primo turno nazionale. Significa che avranno alcuni vantaggi nel computo delle due sfide, in quanto si giocherà tra andata e ritorno. Chi staccherà il pass dopo queste due sfide entrerà nel secondo turno nazionale, che anticipa la final four.

Playoff Serie C: i risultati delle partite del 2° turno

Mercoledì 7 maggio

Ore 20.00

Cittadella -Lumezzane 1-0

-Lumezzane Campobasso -Pineto 1-1

-Pineto Juventus Next Gen- Pianese 0-2

Cosenza- Casarano 1-5

Casertana -Crotone 1-1

Ore 20.45

Lecco-Giana Erminio

La suddivisione per gli accoppiamenti

Teste di serie:

Renate

Ravenna

Salernitana

Potenza

La miglior classificata del turno precedente

Il calendario dei playoff di Serie C

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO

FINAL FOUR