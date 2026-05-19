Playoff Serie B, Viola-Barcellona: Gara-3 da non sbagliare mercoledì, sarà una grande notte al PalaCalafiore

Non c’è un attimo di sosta, i Playoff lo impongono. Archiviato il ko del PalAlberti, per la Redel Viola Reggio Calabria c’è una nuova Gara-3 da disputare. I neroarancio cercano un nuovo successo nel match da dentro o fuori che mette in palio le semifinali per la promozione in B nazionale. Intanto, sugli altri campi, situazione in parità tra Angri e Monopoli (vittoria dei campani) così come tra Catanzaro e Matera (Virtus corsara al PalaPulerà). Solo Scandone Avellino è già qualificata al turno successivo dopo aver eliminato Cagliari con un secco 2-0.

Tornando alla nuova sfida (la quinta stagionale) contro Barcellona, i neroarancio vogliono rimettere in mostra il bel gioco offerto nelle scorse gare casalinghe, puntando sul fattore campo e provando così a superare una compagine arcigna che si giocherà al pari dei reggini il tutto per tutto per vincere la serie.

Da verificare le condizioni di Malikic, non impiegato in domenica. Obiettivo, inoltre, limitare le giocate di Sebastianelli, Dancetovic ed Aguzzoli, oltre il ben noto Fraga e l’imprevedibilità di Galipò e Di Marzio.

In casa reggina servirà ritrovare sia la fase difensiva, con grinta e quel pizzico di “cattiveria agonistica”. In attacco invece vanno ritrovati i punti di Fiusco e Laquintana che sicuramente hanno pesato nell’economia del 70-62 di Barcellona, così come le triple di Maresca e le giocate di Marini: quattro pedine fondamentali in fase realizzativa per raggiungere l’obiettivo. Ripartire dalle doppie cifre di capitan Fernandez e Laganà, così come Clark quest’ultimo miglior realizzatore domenica (18).

Appuntamento allora al PalaCalafiore per mercoledì 20 alle ore 20:30: un nuovo match da dentro o fuori, una nuova prova d’esame per un gruppo che ha meritato di trovarsi qui e nonostante le cadute in esterna, vuole dimostrare di avere tutte le carte in regola per continuare ad inseguire il sogno di inizio stagione. E per un match di tale importanza, sarà altrettanto fondamentale ritrovare il pubblico delle grandi occasioni; la “Reggio sportiva” pronta a supportare i propri beniamini per raggiungere un’importante qualificazione. È di nuovo il momento di dare tutto ed anche di più, in campo e fuori!