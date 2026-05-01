Playoff Serie A2, Martino carica la Futura: “osiamo, sogniamo in grande”

Manca pochissimo alla prima sfida della semifinale Playoff per la Cadi Antincendi Futura. Un appuntamento che il club ha già raggiunto per il secondo anno consecutivo, ma la voglia di fare il salto di qualità è tanta. Mister Tonino Martino, alla vigilia, analizza l’avversaria e lancia un messaggio chiaro ai suoi ragazzi. “È già bellissimo esserci, ovviamente“, esordisce Martino, che poi presenta la temibile avversaria, la New Taranto. “Sarà una bellissima gara contro una squadra che ha costruito per vincere. Mi aspetto una serie sicuramente equilibratissima, dove magari la differenza la farà una palla ferma, una giocata del singolo. Affrontiamo Taranto, una squadra costruita a inizio campionato per vincere, con un roster di tutto rispetto che noi rispettiamo. Ma con la consapevolezza che abbiamo fatto una grande stagione, un grande campionato. Proviamo a giocarcela con le carte che abbiamo a disposizione“.

Mister Tonino Martino si rivolge direttamente ai suoi giocatori, chiamati a vivere questa doppia sfida con lo spirito giusto. “L’unica cosa che posso dire ai ragazzi in questo momento è di affrontare questa doppia sfida con la serenità con cui abbiamo affrontato il campionato, con la consapevolezza che se ci uniamo nei momenti di difficoltà ne usciamo fuori bene e ne usciamo insieme. E soprattutto con l’attitudine con cui abbiamo affrontato il girone di ritorno: abbiamo difeso abbastanza bene, attaccato abbastanza bene“.

Il tecnico è contento del lavoro svolto in questi due anni. “Abbiamo confermato anche quest’anno di fare i playoff. L’unica cosa che vorrei chiedere ai ragazzi rispetto all’anno scorso è di osare un pochino in più, per cercare di andare un po’ più avanti rispetto all’anno scorso. O comunque di provare, loro stessi, a sognare in grande, perché è una cosa che ci può dare uno stimolo in più. Arrivati a questo punto della stagione, non abbiamo niente da perdere e tantissimo da guadagnare. Quello che mi auguro è che quest’anno possiamo fare quello step in più che ci può permettere, una volta per tutte, di fare il salto come squadra, come giocatori e come società.”

Martino richiama la sconfitta dell’anno scorso contro Pescara, un’esperienza che deve essere stata formativa. “L’anno scorso, se andiamo a vedere le due partite, siamo usciti veramente su un dettaglio. È il dettaglio che dovremmo cercare di portare dalla nostra parte quest’anno. Affrontiamo il playoff con un po’ di esperienza in più. Il gruppo è al 90% quello dell’anno scorso, abbiamo cambiato pochissimo. Mi auguro che la squadra, la società, i giocatori facciano quello step in più con la consapevolezza di essere una grande squadra e dei grandi giocatori“.

Sulla possibilità di vedere la Cadi Antincendi Futura in massima serie, Martino non ha dubbi. “Sono di parte, però sì. Io, due anni fa, ho ritrovato la Futura dopo dieci anni con un’altra organizzazione societaria, con un’altra voglia, con tanta voglia ancora di crescere, con la consapevolezza di aver costruito bene dietro. Guardare avanti lo si può fare con un po’ più di serenità e solidità. Io auguro ai ragazzi di arrivare in Serie A. La mia più grande soddisfazione sarebbe vederli in Serie A. Se ci riusciamo quest’anno insieme, per me sarebbe un sogno“.

Sul suo ruolo e sul rapporto con la squadra, Martino si racconta con umiltà. “Io non mi sento allenatore. Sono qua per dare una mano a loro. Cerco di studiare per quello che posso, di apprendere per quello che posso. Ho bisogno del confronto con loro e ho bisogno di sapere le loro sensazioni e il loro pensiero dentro dal campo, soprattutto in alcune fasi della partita. Ho sempre pensato che il ruolo del mister, tante volte, è ascoltare, consigliarsi, accettare una decisione presa dal campo, basta che sia fatta tutti insieme“.