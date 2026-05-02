Playoff Serie A2, la Futura sfida Taranto: la presentazione del big match

La Cadi Antincendi Futura ci proverà, con grinta, coraggio e cuore e con la forza dei propri tifosi. Con grandi speranze, e la giusta consapevolezza, la Cadi Antincendi Futura inizia la propria corsa nel Playoff a caccia di un posto in Serie A, la massima serie del Futsal italiano. Per il secondo anno consecutivo il team del Presidente Nino Mallamaci accede, con merito, ed un girone di ritorno dirompente alla post-season. Si parte da una dura trasferta, tutta da decodificare. In campo alle ore 16 per il calcio d’inizio con Diretta sul Canale Nazionale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Si gioca al PalaFiom contro una delle squadre più quotate d’Italia, la New Taranto. Il return match è previsto per sabato 9 maggio alle ore 16 al Palattinà di Lazzaro. I giallo-blu giocheranno la seconda partita in casa essendosi classificati meglio rispetto ai rosso-blu al termine della stagione regolare. Stessi punti, 50 ma differenza positiva negli scontri diretti per il team allenato da Tonino Martino ed Humberto Honorio.

I precedenti stagionali? Pirotecnico il 6-5 del Palattinà nella gara di andata con Scopelliti, Cividini(entrambi con doppiette), Honorio e Parisi in gol. In trasferta su un capolavoro. Il 31 gennaio scorso fu due a quattro in Puglia con le doppiette di Humberto Honorio e Kadu.

L’avversario, tosto e fortissimo. Lupinella in porta, Di Pietro, Giannace, Quinto offrono soluzioni e forza. Rodrigo Lopes, Espindola, idem l’ottimo Gui Lima. In sede di mercato è arrivato un colpo pazzesco: è stato firmato il miglior marcatore del torneo, dall’Itria Segovia, new entry insieme a Joao Zatsuga.Allena Mister Bombino.

Arbitrano i signori Lorenzo Zorzi di Reggio Emilia, Andrea Barillà di Cinisello Balsamo con Antonio Carnazza di Taranto al cronometro.