Pizzo, pronta la Cerimonia di consegna dei patentini digitali

Si terrà mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 10:00, presso il Palazzo della Cultura di Pizzo, la cerimonia di consegna dei Patentini Digitali, promossa dal Co.Re.Com. Calabria. L’iniziativa segna un importante momento di restituzione del percorso formativo dedicato all’educazione digitale, che ha l’obiettivo di fornire agli studenti competenze fondamentali nell’uso consapevole della rete, nella cittadinanza digitale e nella comprensione dei rischi e delle opportunità del mondo online.

Durante la manifestazione, saranno consegnati i primi “patentini digitali” agli studenti che hanno completato con successo il percorso formativo, superando le prove finali di verifica previste. I patentini rappresentano una testimonianza concreta delle competenze acquisite, un passo importante verso una generazione più consapevole e preparata nell’affrontare il mondo digitale.

L’evento si presenta come un’opportunità per celebrare l’impegno e il progresso degli studenti in un’era sempre più digitale, puntando a diffondere una cultura di sicurezza e responsabilità online tra i giovani. Il Co.Re.Com. Calabria auspica una partecipazione attiva a questo evento significativo, nella speranza di sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica riguardo all’importanza dell’educazione digitale nelle scuole. La cerimonia è aperta a tutti coloro che desiderano assistere al riconoscimento delle nuove competenze digitali degli studenti e alla crescita di una generazione più preparata per affrontare le sfide e le opportunità della rete.