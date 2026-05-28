Pioggia di penalizzazioni nel calcio italiano: stangate per Crotone, Trapani e Siracusa

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato quattro società con ammende e punti di penalizzazione per una serie di violazioni di natura amministrativa. Le penalizzazioni dovranno essere scontate nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente, ovvero la prossima.. Nel dettaglio, il TFN ha disposto 2 punti di penalizzazione per la Juve Stabia, 6 punti per il Crotone, 5 punti e 1.500 euro di ammenda per il Trapani e 7 punti per il Siracusa. I club erano stati deferiti a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

Da ricordare che la Juve Stabia ha recentemente sfiorato la finale playoff per la Serie A, mentre il Crotone è stato eliminato ai playoff di Serie C ma era già ben consapevole della penalizzazione, dopo il deferimento anticipato dal Presidente Vrenna. Trapani e Siracusa, invece, sono retrocesse in Serie D proprio a causa della montagna di punti di penalizzazione già comminati nella stagione attuale.

Il Tribunale Federale Nazionale ha inoltre dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Ternana, a seguito della revoca dell’affiliazione, e ha rinviato al 4 giugno la trattazione del deferimento a carico della Triestina.