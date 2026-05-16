Pickleball Fest a Reggio Calabria: divertimento, curiosità e tanti vip in campo all’Arena | FOTO e INTERVISTE

Reggio Calabria accoglie il Reggio Pickleball Fest, evento in programma dal 15 al 16 maggio 2026 all’Arena dello Stretto, sul suggestivo Lungomare cittadino. Una due giorni dedicata allo sport, allo spettacolo, all’inclusione e alla promozione di una disciplina in forte crescita a livello mondiale: il pickleball. L’iniziativa ha portato nel cuore della città un programma pensato per coinvolgere pubblico, giovani atleti, scuole e appassionati, trasformando l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria in un punto di riferimento per una manifestazione capace di unire divertimento, partecipazione e grandi nomi dello sport italiano.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di alcuni alunni degli istituti scolastici del territorio, oltre ad allievi delle scuole di tennis, padel e pickleball dei numerosi circoli affiliati alla Fitp – Federazione italiana tennis e padel. A rendere ancora più prestigioso il Reggio Pickleball Fest è stata la presenza di grandi campioni e volti noti del panorama sportivo e televisivo italiano.

Tra i protagonisti, infatti: Mara Santangelo, ex numero 5 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2007 in doppio e della Fed Cup con la Nazionale italiana. Accanto a lei anche Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Nazionale italiana, protagonista in Serie A e vincitore di importanti trofei nazionali; Nicola Ventola, ex attaccante di Inter e Bari, talento amatissimo dai tifosi italiani e oggi volto televisivo di successo; Carlton Myers, leggenda del basket azzurro, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Sydney 2000 ed ex capitano della Nazionale; Francesca Piccinini, campionessa del mondo con l’Italia nel 2002 e una delle pallavoliste più vincenti della storia italiana.

I ‘vip’ sono scesi in campo per alcuni match di esibizione nel pomeriggio odierno, sabato 16 maggio, fra competizione e leggerezza. A condurre la cerimonia finale del Reggio Pickleball Fest è stata Monica Marangoni, giornalista e conduttrice RAI, volto noto della televisione italiana e grande appassionata di sport.