Petilia Policastro, sventata una truffa ad un anziano. UNARMA elogia i Carabinieri: “esempio di professionalità e vicinanza ai cittadini”

“UNARMA, nella persona del Segretario Provinciale di Crotone Cerardi Luca, esprime vivo compiacimento e sincero plauso ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione della Compagnia di Petilia Policastro per il brillante risultato conseguito nell’ambito di un’attività di servizio conclusasi con l’arresto di due soggetti ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una persona anziana”. Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale di Crotone di UNARMA, Cerardi Luca.

“Un intervento che conferma, ancora una volta, l’elevata professionalità, la prontezza operativa e il forte senso del dovere che contraddistinguono quotidianamente i militari dell’Arma, impegnati con dedizione nella tutela del territorio e nella difesa delle fasce più deboli della popolazione. In tale contesto, merita di essere evidenziato il lavoro svolto dalla Compagnia di Petilia Policastro, comandata dal Capitano Ludovico Paterni, quale espressione di una presenza autorevole, concreta ed efficace al servizio della collettività”.

“Il risultato conseguito rappresenta un segnale importante di legalità e vicinanza ai cittadini, oltre che una testimonianza del valore dell’azione sinergica tra i reparti operanti. UNARMA rinnova pertanto il proprio apprezzamento a tutto il personale impiegato, il cui operato merita pieno riconoscimento per l’impegno, l’equilibrio e l’alto spirito di servizio dimostrati”.