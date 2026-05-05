Pericolo a Reggio Calabria, cittadini di Archi denunciano inadempienza nel taglio di alberi pericolanti: “ci chiediamo se per intervenire ci deve scappare il morto” | FOTO

“Buongiorno sono un cittadino di Archi, vorrei mettere in evidenza una situazione di pericolo ad Archi cep. lotto quarto. Dopo numerose segnalazioni di una situazione di pericolo presso la villetta adiacente, presso lo stesso lotto con l’intervento dei Vigili Del Fuoco, che hanno constatato il pericolo per passanti e bambini che nei pomeriggi giocano, hanno provveduto a mettere del nastro segnaletico di pericolo. Dopo circa un mese è intervenuta la ditta Castore una ditta competente e professionale, hanno provveduto a potare in maniera egregia 6 alberi ma purtroppo ne rimangono altri 7 che sono più grandi e più pericolanti. Nonostante le sollecitazioni al responsabile presso URP a tutt’oggi e con un rapporto di servizio inviato dai Vigili del Fuoco, nessuno è venuto a completare il lavoro. Mi chiedo se ci deve scappare il morto di qualche bambino o di qualche passante. Se questa situazione non sarà sanata al più presto, noi cittadini del lotto 4 denunceremo tutto presso la Procura della Repubblica per omissione di pubblico servizio. Grazie e distinti saluti, Pietro Fedele”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria residente ad Archi che denuncia una grave situazione di pericolo presente ad Archi Cep.